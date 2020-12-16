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Без яиц и без выпечки! Сложно устоять перед искушением приготовить рулет Тирамису

Когда нет времени на долгую готовку, я всегда использую этот рецепт вкусного Тирамису в виде рулета. Мягкий сыр вы можете заменить на творожную массу и получится точно также вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печенье Савоярди, 30 шт;
  • сливки, 400 г;
  • сыр маскарпоне, 500 г;
  • кофе растовримый, 300 мл;
  • какао, 30 г.

Процесс приготовления

Раскладываем на столе лист пергамента.

Завариваем растворимый кофе и остужаем.

Перебиваем миксером мягкий сыр и добавляем жирные сливки, взбиваем массу до однородности.

Без яиц и без выпечки! Сложно устоять перед искушением приготовить рулет Тирамису

Перекладываем получившийся крем в кондитерский мешок или в плотный пакет и отрезаем уголок.

Без яиц и без выпечки! Сложно устоять перед искушением приготовить рулет Тирамису

Окунаем каждое печенье в кофе и выкладываем одним слоем на пергамент.

Без яиц и без выпечки! Сложно устоять перед искушением приготовить рулет Тирамису

Сверху выдавливаем крем, оставляем меньшую часть в мешке.

Без яиц и без выпечки! Сложно устоять перед искушением приготовить рулет Тирамису

Посыпаем крем сверху какао.

Без яиц и без выпечки! Сложно устоять перед искушением приготовить рулет Тирамису

Сворачиваем плотный рулет, оборачиваем бумагой и отправляем на 2 часа в холодильник.

Без яиц и без выпечки! Сложно устоять перед искушением приготовить рулет Тирамису

Снимаем бумагу. Обмазываем сверху кремом  и делаем из крема розочки или украшаем по своему желанию.

Без яиц и без выпечки! Сложно устоять перед искушением приготовить рулет Тирамису

Подаем к столу к чаю.

Без яиц и без выпечки! Сложно устоять перед искушением приготовить рулет Тирамису

Савоярди вы можете заменить любым песочным печеньем, подходит и печенье топленое молоко или к чаю.

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