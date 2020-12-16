Без яиц и без выпечки! Сложно устоять перед искушением приготовить рулет Тирамису

Когда нет времени на долгую готовку, я всегда использую этот рецепт вкусного Тирамису в виде рулета. Мягкий сыр вы можете заменить на творожную массу и получится точно также вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печенье Савоярди, 30 шт;
- сливки, 400 г;
- сыр маскарпоне, 500 г;
- кофе растовримый, 300 мл;
- какао, 30 г.
Процесс приготовления
Раскладываем на столе лист пергамента.
Завариваем растворимый кофе и остужаем.
Перебиваем миксером мягкий сыр и добавляем жирные сливки, взбиваем массу до однородности.
Перекладываем получившийся крем в кондитерский мешок или в плотный пакет и отрезаем уголок.
Окунаем каждое печенье в кофе и выкладываем одним слоем на пергамент.
Сверху выдавливаем крем, оставляем меньшую часть в мешке.
Посыпаем крем сверху какао.
Сворачиваем плотный рулет, оборачиваем бумагой и отправляем на 2 часа в холодильник.
Снимаем бумагу. Обмазываем сверху кремом и делаем из крема розочки или украшаем по своему желанию.
Подаем к столу к чаю.
Савоярди вы можете заменить любым песочным печеньем, подходит и печенье топленое молоко или к чаю.
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