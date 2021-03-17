Куриные рулеты с грибной начинкой получаются восхитительными! Сочные, нежные, с сыром. Вкус просто изысканный. Отличный вариант закуски и для праздничного стола.
Куриные рулеты с грибной начинкой: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр — свежих грибов
- 350 (триста пятьдесят) гр — куриного филе
- 70 (семьдесят) гр — сыра
- 1 (одна) шт — лука
- 30 (тридцать) гр — муки
Рецепт приготовления:
- Куриное филе тщательно промойте и разрежьте на крупные пласты. Положить их в пакет и отбейте как можно тоньше, но так, чтобы куриное мясо не расползалось. Посолите, поперчите
- Лук нарежьте полукольцами
- Грибы нарежьте средним кубиком
- Лук обжарьте до золотистого цвета
- Затем, у луку добавьте грибы. И обжаривайте еще 7 минут. Посолите немного
- На отбивную, на край положите немного грибной начинки
- Затем натертый сыр
- Сверните из отбивной рулетик. Запанируйте его в муке
- Разогрейте сковороду, налейте растительное масло
- Обжарьте с обеих сторон
- Такие рулетики жарятся быстро, так как оно очень тонко отбито
- Куриные рулеты с грибной начинкой получились такими вкусными, нежными. Подавать лучше их в горячем или теплом виде. Сыр тянется так намного приятнее. Ну и вообще, на любителя. Кто — то любит холодные закуски, кто -то предпочитает горячие. Так что ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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