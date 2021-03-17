Скатерть-Самобранка

5 327 подписчиков

Куриные рулеты с грибной начинкой

Куриные рулеты с грибной начинкой получаются восхитительными! Сочные, нежные, с сыром. Вкус просто изысканный. Отличный вариант закуски и для праздничного стола.

Куриные рулеты с грибной начинкой

Куриные рулеты с грибной начинкой: ингредиенты

  1. 150 (сто пятьдесят) гр — свежих грибов
  2. 350 (триста пятьдесят) гр — куриного филе
  3. 70 (семьдесят) гр — сыра
  4. 1 (одна) шт — лука
  5. 30 (тридцать) гр — муки

Рецепт приготовления:

  • Куриное филе тщательно промойте и разрежьте на крупные пласты. Положить их в пакет и отбейте как можно тоньшено так, чтобы куриное мясо не расползалосьПосолитепоперчите
  • Лук нарежьте полукольцами
  • Грибы нарежьте средним кубиком
  • Лук обжарьте до золотистого цвета
  • Затем, у луку добавьте грибы. И обжаривайте еще 7 минут. Посолите немного
  • На отбивную, на край положите немного грибной начинки
  • Затем натертый сыр
  • Сверните из отбивной рулетик. Запанируйте его в муке
  • Разогрейте сковороду, налейте растительное масло
  • Обжарьте с обеих сторон
  • Такие рулетики жарятся быстро, так как оно очень тонко отбито
  • Куриные рулеты с грибной начинкой получились такими вкусными, нежными. Подавать лучше их в горячем или теплом виде. Сыр тянется так намного приятнее. Ну и вообще, на любителя. Кто — то любит холодные закуски, кто -то предпочитает горячие.
    Так что ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. Готовьте с удовольствием и на здоровье!

 

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх