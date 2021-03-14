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Картофельные колбаски с мясом

Картофельные колбаски с мясом получаются такими вкусными и оригинальными. Отличный вариант закуски и для торжества!

Картофельные колбаски с мясом

Картофельные колбаски с мясом: ингредиенты

  1. полтора кило — картофеля
  2. 2 (две) шт — лука
  3. 2 (две) ч. ложки — паприки
  4. соль по вкусу
  5. перец по вкусу
  6. кишки
  7. 1 (один) кг — свинины

Рецепт приготовления:

  • В фарш вы также можете добавить еще и шампиньоны, будет очень необычно
  • Картофель очистите и натрите на мелкой терке, отожмите сок
  • Мясо нарежьте маленькими кусочками
  • Смешайте мясо с картофелем, тертым луком, специями, солью и перцем, и вымесите массу, очень тщательно
  • Наполните кишки фаршем и проколите их иглой
  • Выложите колбаски на противень, налейте немного воды и отправьте в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов
  • Если вы хотите колбаску пикантную и с приятной остротой, то добавьте побольше чесночка, специй для мяса и картошки, и побольше сухих трав. Если вы предпочтете более мягкий вкус, то в фарш смело добавляйте пару ложек жирной (желательно домашней сметаны), или сливок. Картофельные колбаски с мясом получились изумительными! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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