Картофельные колбаски с мясом получаются такими вкусными и оригинальными. Отличный вариант закуски и для торжества!
Картофельные колбаски с мясом: ингредиенты
- полтора кило — картофеля
- 2 (две) шт — лука
- 2 (две) ч. ложки — паприки
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- кишки
- 1 (один) кг — свинины
Рецепт приготовления:
- В фарш вы также можете добавить еще и шампиньоны, будет очень необычно
- Картофель очистите и натрите на мелкой терке, отожмите сок
- Мясо нарежьте маленькими кусочками
- Смешайте мясо с картофелем, тертым луком, специями, солью и перцем, и вымесите массу, очень тщательно
- Наполните кишки фаршем и проколите их иглой
- Выложите колбаски на противень, налейте немного воды и отправьте в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов
- Если вы хотите колбаску пикантную и с приятной остротой, то добавьте побольше чесночка, специй для мяса и картошки, и побольше сухих трав. Если вы предпочтете более мягкий вкус, то в фарш смело добавляйте пару ложек жирной (желательно домашней сметаны), или сливок. Картофельные колбаски с мясом получились изумительными! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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