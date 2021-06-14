Творожные кнедли с черешней. Полезный и вкусный десерт

Творожные кнедли с черешней — очень вкусный и полезный десерт для детей, который можно взять с собой в школу.
Творожные кнедли с черешней: ингредиенты
- Манка — 2 ст.л (две столовые ложки)
- Творог — 340 гр. (триста сорок грамм)
- Мука — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Черешня — 200 гр. (двести грамм)
- Яйцо — 1 шт. (одна штука)
- Печенье — 5 шт. (пять штук)
- Мята — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Замешайте в миске муку, манку, яйцо и творог. Отмерьте ложкой порцию смеси, разровняйте в ладони и в середине выложите черешню, очищенную от косточки.
- Ягоду заверните внутрь, повторите это со всеми шариками. Опускайте кнедли по очереди в кипящую воду и варите по 3 минуты. Затем готовые кнедли достаньте из воды с помощью дуршлага.
- Измельчите блендером печенье в крошку и обваляйте в ней остывшие не до конца кнедли. Листаками мяты и свежими черешнями украсьте блюдо сверху.
Творожные кнедли с черешней пора подавать к столу.
Приятного аппетита!
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