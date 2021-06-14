Творожные кнедли с черешней. Полезный и вкусный десерт

Творожные кнедли с черешней — очень вкусный и полезный десерт для детей, который можно взять с собой в школу.

Творожные кнедли с черешней: ингредиенты

Манка — 2 ст.л (две столовые ложки) Творог — 340 гр. (триста сорок грамм) Мука — 4 ст. л (четыре столовые ложки) Черешня — 200 гр. (двести грамм) Яйцо — 1 шт. (одна штука) Печенье — 5 шт. (пять штук) Мята — по вкусу

Рецепт приготовления:

Замешайте в миске муку, манку, яйцо и творог. Отмерьте ложкой порцию смеси, разровняйте в ладони и в середине выложите черешню, очищенную от косточки.

Ягоду заверните внутрь, повторите это со всеми шариками. Опускайте кнедли по очереди в кипящую воду и варите по 3 минуты. Затем готовые кнедли достаньте из воды с помощью дуршлага.

Измельчите блендером печенье в крошку и обваляйте в ней остывшие не до конца кнедли. Листаками мяты и свежими черешнями украсьте блюдо сверху.

Творожные кнедли с черешней пора подавать к столу.

Приятного аппетита!