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Творожные кнедли с черешней. Полезный и вкусный десерт

Творожные кнедли с черешней — очень вкусный и полезный десерт для детей, который можно взять с собой в школу.

Творожные кнедли с черешней: ингредиенты

Творожные кнедли с черешней

  1. Манка — 2 ст.л (две столовые ложки)
  2. Творог — 340 гр. (триста сорок грамм)
  3. Мука — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  4. Черешня — 200 гр. (двести грамм)
  5. Яйцо — 1 шт. (одна штука)
  6. Печенье — 5 шт. (пять штук)
  7. Мята — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Замешайте в миске муку, манку, яйцо и творог. Отмерьте ложкой порцию смеси, разровняйте в ладони и в середине выложите черешню, очищенную от косточки.
  • Ягоду заверните внутрь, повторите это со всеми шариками. Опускайте кнедли по очереди в кипящую воду и  варите по 3 минуты. Затем готовые кнедли достаньте из воды с помощью дуршлага.
  • Измельчите блендером печенье в крошку и обваляйте в ней остывшие не до конца кнедли. Листаками мяты и свежими черешнями  украсьте блюдо сверху.

Творожные кнедли с черешней пора подавать к столу.

Творожные кнедли с черешней. Полезный и вкусный десерт 4

Приятного аппетита!

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