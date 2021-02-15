Бризоль из курицы с томатами – прекрасный перекус на каждый день!

Предлагаем Вам приготовить отличнейшее блюдо – Бризоль из курицы и томатами. Обязательно побалуйте себя этим блюдом с таким изысканным ресторанным названием.
Что же из себя представляют Бризоль из курицы
Бризоль с французского означает «зажаренный в омлете». Бризоль как блюдо относится к французской кухне. Скорее – это способ приготовления.
Бризоль из курицы: Продукты
Для блинов:
- пять яиц среднего размера
- большой томат
- четыреста грамм филе куриной грудки
- треть стакана молока
Для соуса:
- три зубчика чеснока
- восемьдесят грамм сметаны или же несладкого йогурта
- петрушка или укроп — по желанию
- соль и перец – по вкусу
Бризоль из курицы – приготовление
Готовка блинов:
- Молоко залить в отдельную пиалу, вбить туда яйца, добавить соль и хорошенько взбить венчиком.
- На сковороду, радиусом в двенадцать сантиметров, по одному половнику вливать яичную массу и выпекать блины. Из данной порции должно получиться шесть блинов.
- Готовые блины переложить на тарелку и дать им остыть.
Пока блины остывают, нужно подготовить соус:
- Сметану выложить в миску. К ней выдавить через пресс чеснок. Все хорошо перемешать.
- Томат помыть, просушить, удалить плодоножку и порезать маленькими кубиками.
Формирование блюда:
- Заранее хорошо помытое и просушенное полотенцем куриное филе нарезать на средние кубики.
- Сковороду спрыснуть растительным маслом и заложить туда куриные кубики.
- Посолить, поперчить и перемешать деревянной лопаточкой.
- Жарить до готовности мяса.
- Берем по одному блинчику и хорошо промазываем их соусом.
- Поверх выложить куриное филе и нарезанные кусочки томата.
- По желанию можно добавить нарезанную зелень.
- Каждый блинчик аккуратно завернуть в рулетик.
- Рулетики поделить пополам и выложить на красивую плоскую тарелку.
Бризоль из курицы готова. Такие красивые и аппетитные, они дожидаются своих гурманов.
Приятного аппетита!
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