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Бризоль из курицы с томатами – прекрасный перекус на каждый день!

Предлагаем Вам приготовить отличнейшее блюдо – Бризоль из курицы и томатами. Обязательно побалуйте себя этим блюдом с таким изысканным ресторанным названием.

Что же из себя представляют Бризоль из курицы

Бризоль с французского означает «зажаренный в омлете». Бризоль как блюдо относится к французской кухне. Скорее – это способ приготовления.

Бризоль из курицы: Продукты

Для блинов:

  • пять яиц среднего размера
  • большой томат
  • четыреста грамм филе куриной грудки
  • треть стакана молока

Бризоль из курицы с томатами – прекрасный перекус на каждый день!

Для соуса:

  • три зубчика чеснока
  • восемьдесят грамм сметаны или же несладкого йогурта
  • петрушка или укроп — по желанию
  • соль и перец – по вкусу

Бризоль из курицы – приготовление

Готовка блинов:

  • Молоко залить в отдельную пиалу, вбить туда яйца, добавить соль и хорошенько взбить венчиком.
  • На сковороду, радиусом в двенадцать сантиметров, по одному половнику вливать яичную массу и выпекать блины. Из данной порции должно получиться шесть блинов.

Бризоль из курицы с томатами – прекрасный перекус на каждый день!

  • Готовые блины переложить на тарелку и дать им остыть.

Пока блины остывают, нужно подготовить соус:

  • Сметану выложить в миску. К ней выдавить через пресс чеснок. Все хорошо перемешать.
  • Томат помыть, просушить, удалить плодоножку и порезать маленькими кубиками.

Формирование блюда:

  • Заранее хорошо помытое и просушенное полотенцем куриное филе нарезать на средние кубики.
  • Сковороду спрыснуть растительным маслом и заложить туда куриные кубики.
  • Посолить, поперчить и перемешать деревянной лопаточкой.
  • Жарить до готовности мяса.
  • Берем по одному блинчику и хорошо промазываем их соусом.
  • Поверх выложить куриное филе и нарезанные кусочки томата.

Бризоль из курицы с томатами – прекрасный перекус на каждый день!

  • По желанию можно добавить нарезанную зелень.
  • Каждый блинчик аккуратно завернуть в рулетик.
  • Рулетики поделить пополам и выложить на красивую плоскую тарелку.

Бризоль из курицы готова. Такие красивые и аппетитные, они дожидаются своих гурманов.

Приятного аппетита!

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