Бризоль из курицы с томатами – прекрасный перекус на каждый день!

Предлагаем Вам приготовить отличнейшее блюдо – Бризоль из курицы и томатами. Обязательно побалуйте себя этим блюдом с таким изысканным ресторанным названием.

Что же из себя представляют Бризоль из курицы

Бризоль с французского означает «зажаренный в омлете». Бризоль как блюдо относится к французской кухне. Скорее – это способ приготовления.

Бризоль из курицы: Продукты

Для блинов:

пять яиц среднего размера

большой томат

четыреста грамм филе куриной грудки

треть стакана молока

Для соуса:

три зубчика чеснока

восемьдесят грамм сметаны или же несладкого йогурта

петрушка или укроп — по желанию

соль и перец – по вкусу

Бризоль из курицы – приготовление

Готовка блинов:

Молоко залить в отдельную пиалу, вбить туда яйца, добавить соль и хорошенько взбить венчиком.

На сковороду, радиусом в двенадцать сантиметров, по одному половнику вливать яичную массу и выпекать блины. Из данной порции должно получиться шесть блинов.

Готовые блины переложить на тарелку и дать им остыть.

Пока блины остывают, нужно подготовить соус:

Сметану выложить в миску. К ней выдавить через пресс чеснок. Все хорошо перемешать.

Томат помыть, просушить, удалить плодоножку и порезать маленькими кубиками.

Формирование блюда:

Заранее хорошо помытое и просушенное полотенцем куриное филе нарезать на средние кубики.

Сковороду спрыснуть растительным маслом и заложить туда куриные кубики.

Посолить, поперчить и перемешать деревянной лопаточкой.

Жарить до готовности мяса.

Берем по одному блинчику и хорошо промазываем их соусом.

Поверх выложить куриное филе и нарезанные кусочки томата.

По желанию можно добавить нарезанную зелень.

Каждый блинчик аккуратно завернуть в рулетик.

Рулетики поделить пополам и выложить на красивую плоскую тарелку.

Бризоль из курицы готова. Такие красивые и аппетитные, они дожидаются своих гурманов.

Приятного аппетита!