Доставайте снова семена: что не поздно сеять в июне

Вообще, много чего не поздно сеять все лето, не только в июне. Однако некоторые мои читатели, по совместительству огородники, сокрушаются, что не успели в апреле-мае отсеяться или что-то убило заморозками, сломало ветром, перевернулось в горшках и т. п.
Завернули семена резинками и зря считают, что остались без овощей. А ничего подобного: сейте и сажайте! Вырастет!
Главный плюс июньских посадок — земля уже теплая, всё всходит быстро и потом прет как на дрожжах. Только поливать успевайте. А если дожди идут — вообще замечательно. Люблю все сеять и сажать под дождь.
Картошка
Ранние сорта созревают за 45-60 дней, средние — за 80, а это практически все сорта. Поздние только не сажайте.
Считаем:
- посадили в начале июня;
- всходы появятся через 5-7 дней — пусть даже в середине июня;
- урожай созреет в начале сентября, а ранних сортов — в середине августа!
Я прошлым летом даже два урожая за сезон смогла собрать, на второй сажала в начале июля.
Морковь
Уже второй год сею морковь для зимнего хранения в конце мая — начале июня. Срок созревания моркови — 100-130 дней, ранней — 70-90. Кстати, сейчас многие ранние сорта тоже пригодны для зимнего хранения.
Считаем:
- посеяли в начале июня,
- всходы появятся через неделю — до середины июня,
- урожай среднеспелых созреет в конце сентября — начале октября, а ранних сортов — в середине сентября.
Смотрите на сроки созревания, указанные на пакетах с семенами, считайте, думайте, делайте выводы для своего региона.
Свекла
При посеве в середине мая моя свекла всегда была огромной уже в июле — августе. Зачем мне столько ее летом, если основную массу я храню и ем зимой?
***
Кстати, анекдот из моей жизни про свеклу вспомнила. Однажды летом решила сварить борщ. А лето уже в разгаре — июль. Свекла, посеянная в мае, к этому времени набирает неплохие размеры, на суп точно хватит.
Живу в частном доме, огород под окнами. Пошла за свеклой на грядки. Вышла из дома и встала. Думаю: «А где у меня свекла растет?» И вспомнила! Свеклу-то я вообще посадить забыла! Это я в июле только вспомнила.
***
В июле сеять свеклу уже поздно, а вот в начале июня — в самый раз. Смотрю на свои пакетики свеклы и вижу сроки созревания:
- ранней — 50-80 дней;
- средней — 90-100;
- поздней — 120-130.
Это примерно, как у моркови, то есть, если в конце сентября — начале октября уже почву заморозки сковывают, то со сроком созревания 120-130 не сеем. Берем ранние и средние сорта свеклы.
Кабачки, патиссоны, тыквы, огурцы
Огурцы вообще прыткие: начинают плодоносить через 45-50 дней. Некоторые садоводы их, как укроп, 2-3 раза за сезон сеют.
Кабачки тоже плодовитые и скороплодные. Самые поздние начинают плодоносить через 60 дней, ранние — через 45. Итого: в начале июня сеем, зеленцы начинаем собирать в начале августа.
Если думаете, что слишком короткий период до холодов (весь август до начала — середины сентября), не успеете кабачков, огурцов набрать — сажайте побольше кустов. 10 кустов, поздно заплодоносивших, дадут столько же, сколько 5, посеянных весной.
Вот с тыквами поаккуратнее. У них срок созревания большой — 90-105 дней у скороспелых. Учитывайте, что уже в сентябре мало теплых дней и ночей.
Тыквенные не холодостойкие, их убьет первым же слабым заморозком. Так что если выращивать тыкву, то из-за большого срока созревания надо выбирать такие сорта, которые можно есть недозревшими. И на их хорошую лежкость лучше не рассчитывать.
Капуста
В прошлом году выращивала ранние сорта белокочанной капусты Настя и Точка. Посеяла в начале мая, кочаны не только выросли, но и растрескались уже в середине июля. Съесть не успела — переросли.
Если посеете такую капусту в начале июня — урожаем будете наслаждаться уже в середине августа. Можно и нормальную капусту посеять — для квашения (Славу, Надежду и др.) со сроком созревания — 100-120 дней.
У Мегатон срок созревания — от 130 дней, зато она такая огромная, что уже и через пару месяцев приобретет нормальные габариты.
Капуста не тыква, она не боится холода, наоборот, в прохладе (+15) лучше растет и кочаны наливает. Так что срок можно отсчитывать подольше — до первых нормальных заморозков. Например, у нас (в Кузбассе) они бывают в конце сентября.
Горох, бобы, фасоль
Бобы и горох можно сеять в июне, не глядя на сроки. А вот по поводу фасоли придется подумать и посчитать. Она теплолюбивая, убивается первыми несмелыми заморозками, а сроки созревания колеблются от 65 у ранних до 100 и более дней у поздних.
То есть вся трудность — это выбрать для посева в июне ранний сорт.
Укроп, петрушка, кервель, кинза и пр.
После посева в июне точно успеют вырасти. Даже считать и доказывать ничего не буду.
Кстати, кустовой укроп растет медленнее обычного, зато какой пушистый.
Цветы!
В прошлом году в июне я сеяла дельфиниумы, фиалки рогатые, маргаритки, незабудки. Двулетки вообще можно сеять весь июнь и еще июль.
Все мои прошлогодние июньские посевы до осени выросли, зиму пережили, сейчас растут и цветут, кроме фиалок. Сгинули куда-то даже сухую траву от них не нашла.
Все многолетники можно сеять в июне.
Что нельзя сеять в июне
Не надо сеять растения, реагирующие цветушностью на длинный световой день. А в июне он самый длинный. Отложите до июля посев пекинской капусты, редиса, дайкона, салатов.
***
Если что-то пропустила, добавляйте в комментариях, что можно, а что нельзя сажать и сеять в июне.
Автор Марина Волкова, Кузбасс.
Свежие комментарии