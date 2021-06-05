Доставайте снова семена: что не поздно сеять в июне

Вообще, много чего не поздно сеять все лето, не только в июне. Однако некоторые мои читатели, по совместительству огородники, сокрушаются, что не успели в апреле-мае отсеяться или что-то убило заморозками, сломало ветром, перевернулось в горшках и т. п.

Завернули семена резинками и зря считают, что остались без овощей. А ничего подобного: сейте и сажайте! Вырастет!

Главный плюс июньских посадок — земля уже теплая, всё всходит быстро и потом прет как на дрожжах. Только поливать успевайте. А если дожди идут — вообще замечательно. Люблю все сеять и сажать под дождь.

Картошка

Ранние сорта созревают за 45-60 дней, средние — за 80, а это практически все сорта. Поздние только не сажайте.

Считаем:

посадили в начале июня;

всходы появятся через 5-7 дней — пусть даже в середине июня;

урожай созреет в начале сентября, а ранних сортов — в середине августа!

Урожай картофеля, фото автора

Я прошлым летом даже два урожая за сезон смогла собрать, на второй сажала в начале июля.

Морковь

Уже второй год сею морковь для зимнего хранения в конце мая — начале июня. Срок созревания моркови — 100-130 дней, ранней — 70-90. Кстати, сейчас многие ранние сорта тоже пригодны для зимнего хранения.

Считаем:

посеяли в начале июня,

всходы появятся через неделю — до середины июня,

урожай среднеспелых созреет в конце сентября — начале октября, а ранних сортов — в середине сентября.

Смотрите на сроки созревания, указанные на пакетах с семенами, считайте, думайте, делайте выводы для своего региона.

Морковь, фото автора

Свекла

При посеве в середине мая моя свекла всегда была огромной уже в июле — августе. Зачем мне столько ее летом, если основную массу я храню и ем зимой?

***

Кстати, анекдот из моей жизни про свеклу вспомнила. Однажды летом решила сварить борщ. А лето уже в разгаре — июль. Свекла, посеянная в мае, к этому времени набирает неплохие размеры, на суп точно хватит.

Живу в частном доме, огород под окнами. Пошла за свеклой на грядки. Вышла из дома и встала. Думаю: «А где у меня свекла растет?» И вспомнила! Свеклу-то я вообще посадить забыла! Это я в июле только вспомнила.

***

В июле сеять свеклу уже поздно, а вот в начале июня — в самый раз. Смотрю на свои пакетики свеклы и вижу сроки созревания:

ранней — 50-80 дней;

средней — 90-100;

поздней — 120-130.

Это примерно, как у моркови, то есть, если в конце сентября — начале октября уже почву заморозки сковывают, то со сроком созревания 120-130 не сеем. Берем ранние и средние сорта свеклы.

Свекла и морковь, фото автора

Кабачки, патиссоны, тыквы, огурцы

Огурцы вообще прыткие: начинают плодоносить через 45-50 дней. Некоторые садоводы их, как укроп, 2-3 раза за сезон сеют.

Кабачки тоже плодовитые и скороплодные. Самые поздние начинают плодоносить через 60 дней, ранние — через 45. Итого: в начале июня сеем, зеленцы начинаем собирать в начале августа.

Если думаете, что слишком короткий период до холодов (весь август до начала — середины сентября), не успеете кабачков, огурцов набрать — сажайте побольше кустов. 10 кустов, поздно заплодоносивших, дадут столько же, сколько 5, посеянных весной.

Кабачок, фото автора

Вот с тыквами поаккуратнее. У них срок созревания большой — 90-105 дней у скороспелых. Учитывайте, что уже в сентябре мало теплых дней и ночей.

Тыквенные не холодостойкие, их убьет первым же слабым заморозком. Так что если выращивать тыкву, то из-за большого срока созревания надо выбирать такие сорта, которые можно есть недозревшими. И на их хорошую лежкость лучше не рассчитывать.

Тыква Апельсинка, фото автора

Капуста

В прошлом году выращивала ранние сорта белокочанной капусты Настя и Точка. Посеяла в начале мая, кочаны не только выросли, но и растрескались уже в середине июля. Съесть не успела — переросли.

Ранняя капуста, фото автора

Если посеете такую капусту в начале июня — урожаем будете наслаждаться уже в середине августа. Можно и нормальную капусту посеять — для квашения (Славу, Надежду и др.) со сроком созревания — 100-120 дней.

У Мегатон срок созревания — от 130 дней, зато она такая огромная, что уже и через пару месяцев приобретет нормальные габариты.

Мегатон, фото автора

Капуста не тыква, она не боится холода, наоборот, в прохладе (+15) лучше растет и кочаны наливает. Так что срок можно отсчитывать подольше — до первых нормальных заморозков. Например, у нас (в Кузбассе) они бывают в конце сентября.

Горох, бобы, фасоль

Бобы и горох можно сеять в июне, не глядя на сроки. А вот по поводу фасоли придется подумать и посчитать. Она теплолюбивая, убивается первыми несмелыми заморозками, а сроки созревания колеблются от 65 у ранних до 100 и более дней у поздних.

Спаржевая фасоль, кустовая, фото автора

То есть вся трудность — это выбрать для посева в июне ранний сорт.

Укроп, петрушка, кервель, кинза и пр.

После посева в июне точно успеют вырасти. Даже считать и доказывать ничего не буду.

Укроп кустовой, фото автора

Кстати, кустовой укроп растет медленнее обычного, зато какой пушистый.

Цветы!

В прошлом году в июне я сеяла дельфиниумы, фиалки рогатые, маргаритки, незабудки. Двулетки вообще можно сеять весь июнь и еще июль.

Все мои прошлогодние июньские посевы до осени выросли, зиму пережили, сейчас растут и цветут, кроме фиалок. Сгинули куда-то даже сухую траву от них не нашла.

Все многолетники можно сеять в июне.

Что нельзя сеять в июне

Не надо сеять растения, реагирующие цветушностью на длинный световой день. А в июне он самый длинный. Отложите до июля посев пекинской капусты, редиса, дайкона, салатов.

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Если что-то пропустила, добавляйте в комментариях, что можно, а что нельзя сажать и сеять в июне.

Автор Марина Волкова, Кузбасс.