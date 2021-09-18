Как вкусно приготовить мясо на сковороде. Сочная и нежная вырезка

Не только в духовке можно сделать сочное и нежное мясо. Если воспользуетесь моим рецептом и попробуете мясо на сковороде, это станет одним из ваших любимых блюд. Изюминка рецепта – яблоки.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиная вырезка, 1 кг;
- корица и мускатный орех по четверти ч.л;
- кориандр, 0.5 ч.л;
- соль и перец;
- масло сливочное, 30 г;
- яблочный сок, 60 г;
- яблочный уксус, 1 ч.л;
- яблоки, 3 шт;
- лук, 2 шт.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем кусочками по 3 см толщиной. Немного прижимаем ломтики, чтобы сделать мясо тоньше.
Смешиваем специи и натираем мясо со всех сторон. Оставляем на 30 – 60 минут.
Яблоки очищаем от кожуры и убираем сердцевину, режем дольками.
Лук режем тонкими полукольцами.
На сковороде смешиваем растительное и сливочное масло, обжариваем мясо по 1 минуте с каждой стороны. Выкладываем в миску.
Там же обжариваем лук до готовности, добавляем яблочные дольки, накрываем крышкой и тушим до мягкости яблок.
Вливаем сок и уксус, выкладываем мясо, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 15 – 20 минут до готовности мяса.
Подаю с разными гарнирами, салатами из овощей, очень вкусно с картофельным пюре и отварным рисом.
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