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Как вкусно приготовить мясо на сковороде. Сочная и нежная вырезка

Не только в духовке можно сделать сочное и нежное мясо. Если воспользуетесь моим рецептом и попробуете мясо на сковороде, это станет одним из ваших любимых блюд. Изюминка рецепта – яблоки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свиная вырезка, 1 кг;
  • корица и мускатный орех по четверти ч.л;
  • кориандр, 0.5 ч.л;
  • соль и перец;
  • масло сливочное, 30 г;
  • яблочный сок, 60 г;
  • яблочный уксус, 1 ч.л;
  • яблоки, 3 шт;
  • лук, 2 шт.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем кусочками по 3 см толщиной. Немного прижимаем ломтики, чтобы сделать мясо тоньше.

Смешиваем специи и натираем мясо со всех сторон. Оставляем на 30 – 60 минут.

Яблоки очищаем от кожуры и убираем сердцевину, режем дольками.

Лук режем тонкими полукольцами.

На сковороде смешиваем растительное и сливочное масло, обжариваем мясо по 1 минуте с каждой стороны. Выкладываем в миску.

Там же обжариваем лук до готовности, добавляем яблочные дольки, накрываем крышкой и тушим до мягкости яблок.

Как вкусно приготовить мясо на сковороде. Сочная и нежная вырезка

Вливаем сок и уксус, выкладываем мясо, накрываем крышкой и тушим на небольшом огне 15 – 20 минут до готовности мяса.

Как вкусно приготовить мясо на сковороде. Сочная и нежная вырезка

Подаю с разными гарнирами, салатами из овощей, очень вкусно с картофельным пюре и отварным рисом.

 

Как вкусно приготовить мясо на сковороде. Сочная и нежная вырезка

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