Были у соседки, не думал, что простой салат из яиц можно подать гостям. Приятно удивлен и буду его всем рекомендовать

Недавно были в гостях у соседки и она угощала нас обычным, но очень вкусным салатом из яиц. Он очень простой, но очень вкусный, я просто удивлен. Все просто, доступно, очень бюджетно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 5 шт;
- огурцы свежие, 3 шт;
- куриная грудка, 300 г;
- семена льна, кунжута и подсолнечника по 1 ст.л;
- сметана, 4 ст.л;
- горчица в зернах, 1 ст.л;
- соевый соус по вкусу.
Процесс приготовления
Яйца отвариваем и остужаем, режем кубиком.
Куриную грудку отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кусочками или просто разбираем на волокна.
Огурчики режем, но не мелко – мы должны хорошо его чувствовать в салате.
Семена льна, кунжута и подсолнечника обжариваем на сухой сковороде, остужаем.
Смешиваем все выше перечисленные продуты.
Сметану любой жирности смешиваем с горчицей в зернах (французская или другая) до однородности и заправляем салат. Если необходимо, досолите.
Можно еще добавить немного свежей зелени и соевого соуса по вашему вкусу.
Такой салатик прекрасно сочетается с мясными, запеченными блюдами, ребрышками, рыбой и гарнирами.
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