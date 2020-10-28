Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Были у соседки, не думал, что простой салат из яиц можно подать гостям. Приятно удивлен и буду его всем рекомендовать

Недавно были в гостях у соседки и она угощала нас обычным, но очень вкусным салатом из яиц.  Он очень простой, но очень вкусный, я просто удивлен. Все просто, доступно, очень бюджетно.

Были у соседки, не думал, что простой салат из яиц можно подать гостям. Приятно удивлен и буду его всем рекомендовать

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 5 шт;
  • огурцы свежие, 3 шт;
  • куриная грудка, 300 г;
  • семена льна, кунжута и подсолнечника по 1 ст.л;
  • сметана, 4 ст.л;
  • горчица в зернах, 1 ст.л;
  • соевый соус по вкусу.

Процесс приготовления

Яйца отвариваем и остужаем, режем кубиком.

Куриную грудку отвариваем в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кусочками или просто разбираем на волокна.

Огурчики режем, но не мелко – мы должны хорошо его чувствовать в салате.

Семена льна, кунжута и подсолнечника обжариваем на сухой сковороде,  остужаем.

Смешиваем все выше перечисленные продуты.

Сметану любой жирности смешиваем с горчицей в зернах (французская или другая) до однородности и заправляем салат. Если необходимо, досолите.

Можно еще добавить немного  свежей зелени и соевого соуса по вашему вкусу.

Такой салатик прекрасно сочетается с мясными, запеченными блюдами, ребрышками, рыбой и гарнирами.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх