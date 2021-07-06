Хворост. Любимое лакомство родом из детства

Хворост — нежные хрустяшки родом из детства.
Хворост: ингредиенты
- Мука – 220 г. (двести двадцать грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Водка – 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Сахар по вкусу – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Масло для фритюра – по необходимости
Способ приготовления:
- Из просеянной муки в большой миске сделайте горку. Вбейте в углубление яйца, добавьте сахар, водку, соль. Вымешайте тесто сначала ложкой, после руками. Когда тесто не липнет к рукам, закончите вымешивать.
- В пищевую плёнку укутайте тесто и на 35 минут оставьте отдохнуть на столе.
- Тесто делите на 4 части. Раскатайте каждую часть в пластину 1-2 мм толщиной.
- Вырежьте формы печенек.
- Масло прогрейте до 170-175 градусов в сковороде с высокими стенками или мультиварке и выложите печеньки партиями.
- Хворостинки выложите на блюдо, застеленное салфеткой. Горячее печенье припудрите сахарной пудрой.
Хворост — хрустящее лакомство к утреннему чаю.
Приятного аппетита!
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