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Хворост. Любимое лакомство родом из детства

Хворост — нежные хрустяшки родом из детства.

Хворост: ингредиенты

Хворост

  1. Мука – 220 г. (двести двадцать грамм)
  2. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  3. Водка – 30 мл. (тридцать миллилитров)
  4. Сахар по вкусу – 2 ст. л. (две столовых ложки)
  5. Масло для фритюра – по необходимости

Способ приготовления:

  • Из просеянной муки в большой миске сделайте горку. Вбейте в углубление яйца, добавьте сахар, водку, соль. Вымешайте тесто сначала ложкой, после руками. Когда тесто не липнет к рукам, закончите вымешивать.
  • В пищевую плёнку укутайте тесто и на 35 минут оставьте отдохнуть на столе.
  • Тесто делите на 4 части. Раскатайте каждую часть в пластину 1-2 мм толщиной.
  • Вырежьте формы печенек.
  • Масло прогрейте до 170-175 градусов в сковороде с высокими стенками или мультиварке и выложите печеньки партиями.
  • Хворостинки выложите на блюдо, застеленное салфеткой. Горячее печенье припудрите сахарной пудрой.

Хворост — хрустящее лакомство к утреннему чаю.

Хворост. Любимое лакомство родом из детства 2

Приятного аппетита!

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