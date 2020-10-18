Цимес: очень полезное блюдо, которое обязательно понравится

Цимес очень полезное блюдо. Равнодушных к нему не будет. Цимес блюдо еврейской кухни. Я вам предлагаю классический рецепт.
Цимес: ингредиенты
- 2 (две) шт – яблок
- 8 (восемь) шт — моркови
- 3 (три) ст. ложки – сливочного масла
- 1 (один) ст – изюма
- 1 (одна) ст. ложка – меда
- 2 (две) ст .ложки – сахара
- 33 ч. ложки – соли
Цимес: рецепт
- Морковь нарежьте мелкой соломкой
- Сложите ее в сковороду. Посолите немного и добавьте столовую ложку масла и пол стакана воды. Тушите до готового состояния
- Яблоки мелко нарежьте и добавьте к моркови. Потом положите туда же помытый изюм. Две ст. ложки сахара и оставшееся сливочное масло. Перемешайте и томите на огне 15 минут
- Вода должна выпариться. Потом добавьте мед и перемешайте
Цимес: готов!
Блюдо нужно кушать в горячем виде! Подавать со сметаной будет правильно! На здоровье!
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