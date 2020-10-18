Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Цимес: очень полезное блюдо, которое обязательно понравится

Цимес очень полезное блюдо. Равнодушных к нему не будет. Цимес блюдо еврейской кухни. Я вам предлагаю классический рецепт.

Цимес: ингредиенты

Цимес

  1. 2 (две) шт – яблок
  2. 8 (восемь) шт — моркови
  3. 3 (три) ст. ложки – сливочного масла
  4. 1 (один) ст – изюма
  5. 1 (одна) ст. ложка – меда
  6. 2 (две) ст .ложки – сахара
  7. 33 ч. ложки – соли

Цимес: рецепт

Цимес

  • Морковь нарежьте мелкой соломкой
  • Сложите ее в сковороду. Посолите немного и добавьте столовую ложку масла и пол стакана воды. Тушите до готового состояния
  • Яблоки мелко нарежьте и добавьте к моркови. Потом положите туда же помытый изюм. Две ст. ложки сахара и оставшееся сливочное масло. Перемешайте и томите на огне 15 минут
  • Вода должна выпариться. Потом добавьте мед и перемешайте

Цимес: готов!

Цимес

Блюдо нужно кушать в горячем виде! Подавать со сметаной будет правильно! На здоровье!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх