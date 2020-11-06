Всю жизнь варила морковь Неправильно: шеф-повар кафе тыкнул меня носом в 5 ошибок. (Дожила до 35 лет, а узнала только сейчас)

Правду говорят: «Век живи – век учись». Со временем узнаешь, что всю жизнь делал банальные вещи неправильно. Разве сложно сварить морковь? Недавно мне удалось поговорить с шеф-поваром, который разрушил мои представления о простой кулинарной процедуре и научил, как делать ее идеально.

Наш разговор со специалистом начался с обсуждения банальности – тонкостей приготовления салата «Оливье». Я стала рассказывать свой фирменный рецепт. Он, думаю, есть у каждой хозяйки.

А Арсен меня перебил: «Стоп. А как ты варишь морковь?». Я описала свои действия, а повар с 20-летним стажем сходу назвал 5 ошибок, из-за которых сваренный корнеплод теряет пользу и проигрывает во вкусе. Делюсь профессиональными знаниями с вами, товарищи!

Ошибка 1: Чистить морковь перед варкой — не комильфо

Я, например, обожаю чистить картофель, морковь, свеклу. Мне кажется, что сам процесс успокаивает)

Иногда, чтобы ускорить процесс приготовления блюда, хозяйки заранее чистят все ингредиенты: картофель, лук, морковь. Для экономии времени так делала и я. Не хотелось потом возвращаться к тому, что уже закончил: лучше подготовить все овощи сразу.

Но Арсен предостерег: морковь для салата варят только в кожуре. Она – природный защитный слой корнеплода.

Оболочка запирает в морковке соки, витамины и другие питательные вещества.

Перед тем, как бросить продукт в кастрюлю, достаточно хорошенько потереть его поверхность губкой для мытья посуды. После варки кожица легко отходит от мякоти – нужно только поскоблить поверхность маленьким ножом.

Ошибка 2: Резать морковь перед приготовлением

Морковь — ценный продукт по дешевой цене. Кладезь полезных веществ. Диетическая!

На моих грядках порой вырастает «гигантская» морковь. Я часто резала ее на 2-3 части. Чтобы большой корнеплод было легче уместить в небольшой кастрюле и он быстрее проварился. Но сваренная морковь, порезанная на части, тоже теряет витамины и соки. Как в случае с почищенной кожицей.

Чтобы приготовить вкусную морковь, богатую полезными веществами, корнеплод отправляют в воду целиком. Арсен уверяет, что переростки лучше оставить для зажарки. А для приготовления салатов стоит выбрать небольшие экземпляры – вкус блюда только выиграет.

Ошибка 3: Класть морковь в холодную воду

Даже не думала, что на кухне важны такие мелочи

На кухне на счету каждая минута. Наливаю воду, кладу морковь и занимаюсь другими делами. Не жду, пока она закипит. Так, товарищи, не пойдет.

Морковь получится идеальной, если отправлять корнеплод в уже кипящую воду. Так кожура схватывается первой и твердеет. Оболочка, опять же, сохранит внутри сок, витамины, минералы и другие полезные вещества. Которыми морковка, кстати, весьма богата!

Ошибка 4: Варить без крышки и изменять мощность нагрева

Правильно сваренная морковь только добавляет блюду приятный вкус

Товарищ, помни. Морковь получается сочнее и полезнее, если все время приготовления поддерживать внутри кастрюли одинаковую температуру и не давать выходить пару. Признаюсь, что раньше я варила корнеплод с открытой крышкой. Потому что не хотелось мыть больше посуды.

Ошибка 5: Варить морковь дольше положенного

Переваренная морковь теряет полезные вещества, соки и свою структуру мякоти. Она станет бесполезным и безвкусным ингредиентом салата, не внеся во вкусовую гамму ничего приятного.

Забегавшись на кухне, я часто оставляла кастрюльку на газу на неопределенный срок. «Через полчаса точно сварится – сниму, как нарежу мясо!» — думала я. Но Арсен меня предупредил: корнеплод нельзя варить дольше 20-25 минут. И чем меньше размер, тем короче срок приготовления.