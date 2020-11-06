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Всю жизнь варила морковь Неправильно: шеф-повар кафе тыкнул меня носом в 5 ошибок. (Дожила до 35 лет, а узнала только сейчас)

Правду говорят: «Век живи – век учись». Со временем узнаешь, что всю жизнь делал банальные вещи неправильно. Разве сложно сварить морковь? Недавно мне удалось поговорить с шеф-поваром, который разрушил мои представления о простой кулинарной процедуре и научил, как делать ее идеально.

Наш разговор со специалистом начался с обсуждения банальности – тонкостей приготовления салата «Оливье». Я стала рассказывать свой фирменный рецепт. Он, думаю, есть у каждой хозяйки.

А Арсен меня перебил: «Стоп. А как ты варишь морковь?». Я описала свои действия, а повар с 20-летним стажем сходу назвал 5 ошибок, из-за которых сваренный корнеплод теряет пользу и проигрывает во вкусе. Делюсь профессиональными знаниями с вами, товарищи!

Ошибка 1: Чистить морковь перед варкой — не комильфо

Я, например, обожаю чистить картофель, морковь, свеклу. Мне кажется, что сам процесс успокаивает)
Я, например, обожаю чистить картофель, морковь, свеклу. Мне кажется, что сам процесс успокаивает)

Иногда, чтобы ускорить процесс приготовления блюда, хозяйки заранее чистят все ингредиенты: картофель, лук, морковь. Для экономии времени так делала и я. Не хотелось потом возвращаться к тому, что уже закончил: лучше подготовить все овощи сразу.

Но Арсен предостерег: морковь для салата варят только в кожуре. Она – природный защитный слой корнеплода.

Оболочка запирает в морковке соки, витамины и другие питательные вещества.

Перед тем, как бросить продукт в кастрюлю, достаточно хорошенько потереть его поверхность губкой для мытья посуды. После варки кожица легко отходит от мякоти – нужно только поскоблить поверхность маленьким ножом.

Ошибка 2: Резать морковь перед приготовлением

Морковь - ценный продукт по дешевой цене. Кладезь полезных веществ. Диетическая!
Морковь — ценный продукт по дешевой цене. Кладезь полезных веществ. Диетическая!

На моих грядках порой вырастает «гигантская» морковь. Я часто резала ее на 2-3 части. Чтобы большой корнеплод было легче уместить в небольшой кастрюле и он быстрее проварился. Но сваренная морковь, порезанная на части, тоже теряет витамины и соки. Как в случае с почищенной кожицей.

Чтобы приготовить вкусную морковь, богатую полезными веществами, корнеплод отправляют в воду целиком. Арсен уверяет, что переростки лучше оставить для зажарки. А для приготовления салатов стоит выбрать небольшие экземпляры – вкус блюда только выиграет.

Ошибка 3: Класть морковь в холодную воду

Даже не думала, что на кухне важны такие мелочи
Даже не думала, что на кухне важны такие мелочи

На кухне на счету каждая минута. Наливаю воду, кладу морковь и занимаюсь другими делами. Не жду, пока она закипит. Так, товарищи, не пойдет.

Морковь получится идеальной, если отправлять корнеплод в уже кипящую воду. Так кожура схватывается первой и твердеет. Оболочка, опять же, сохранит внутри сок, витамины, минералы и другие полезные вещества. Которыми морковка, кстати, весьма богата!

Ошибка 4: Варить без крышки и изменять мощность нагрева

Правильно сваренная морковь только добавляет блюду приятный вкус
Правильно сваренная морковь только добавляет блюду приятный вкус

Товарищ, помни. Морковь получается сочнее и полезнее, если все время приготовления поддерживать внутри кастрюли одинаковую температуру и не давать выходить пару. Признаюсь, что раньше я варила корнеплод с открытой крышкой. Потому что не хотелось мыть больше посуды.

Ошибка 5: Варить морковь дольше положенного

Переваренная морковь теряет полезные вещества, соки и свою структуру мякоти. Она станет бесполезным и безвкусным ингредиентом салата, не внеся во вкусовую гамму ничего приятного.

Забегавшись на кухне, я часто оставляла кастрюльку на газу на неопределенный срок. «Через полчаса точно сварится – сниму, как нарежу мясо!» — думала я. Но Арсен меня предупредил: корнеплод нельзя варить дольше 20-25 минут. И чем меньше размер, тем короче срок приготовления.

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