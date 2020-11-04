Перловка – пища для царей! Делюсь рецептом приготовления из-за которого ее полюбила вся семья

Очень зря многие не любят перловую кашу – она вкусная, питательная, очень сытная и полезная. А если вы еще и правильно ее сделаете, то она станет одним из любимых блюд, гарниров, которые подходят ко многим закускам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

перловка, 1 стакан;

вода, 2 стакана;

соль;

масло сливочное, 50 – 100 г.

Процесс приготовления

Саму крупу я заливаю вечером холодной водой. Так она быстро сварится. Но предварительно хорошо ее промойте.

Утром вливаю воду и ставлю на плиту. Как я отметила, стакана крупы = 2 стакана воды.

Доводим до кипения и солим, варим 30 минут на небольшом огне. Варим под крышкой, даже не варим, а томим и каша не пригорит.

Если перловка уже готова – просто попробуйте, кладем сливочное масло и оставляем ее настаиваться под крышкой еще на 10 – 5 минут.

Далее поступайте по вкусу: если любите сладкое, добавляйте мед или сахар, сухофрукты прочие сладости.