Перловка – пища для царей! Делюсь рецептом приготовления из-за которого ее полюбила вся семья

Очень зря многие не любят перловую кашу – она вкусная, питательная, очень сытная и полезная. А если вы еще и правильно ее сделаете, то она станет одним из любимых блюд, гарниров, которые подходят ко многим закускам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- перловка, 1 стакан;
- вода, 2 стакана;
- соль;
- масло сливочное, 50 – 100 г.
Процесс приготовления
Саму крупу я заливаю вечером холодной водой. Так она быстро сварится. Но предварительно хорошо ее промойте.
Утром вливаю воду и ставлю на плиту. Как я отметила, стакана крупы = 2 стакана воды.
Доводим до кипения и солим, варим 30 минут на небольшом огне. Варим под крышкой, даже не варим, а томим и каша не пригорит.
Если перловка уже готова – просто попробуйте, кладем сливочное масло и оставляем ее настаиваться под крышкой еще на 10 – 5 минут.
Далее поступайте по вкусу: если любите сладкое, добавляйте мед или сахар, сухофрукты прочие сладости.
Для любителей полноценного блюда, в перловку можно добавить жареные грибы с луком, тушеные в томате овощи, кусочки мяса и массу других продуктов.
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