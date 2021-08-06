Баклажаны по-гречески. Овощная закуска на зиму

Баклажаны по-гречески получатся невероятно ароматными и подойдут как гарнир к любому блюду.
Баклажаны по-гречески: ингредиенты
- Баклажаны — 5-7 штук (пять — семь штук)
- Чеснок — 10 з. (десять зубчиков)
Маринад:
- Вода — 0,5 л. (пол-литра)
- Сахар, соль — по 1 ст. л (по одной столовой ложке)
- Перец душистый — 4 шт (четыре штуки)
- Перец чёрный горошком — 8 шт. (восемь штук)
- Растительное масло — 1ст. л (одна столовая ложка)
- Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Гвоздика — 4 шт. (четыре штуки)
- Уксус 9% — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
Рецепт приготовления:
- Все ингредиенты для маринада соедините, доведите до кипения, снимите с огня и остудите.
- Очистите баклажаны от кожуры, нарежьте тонкими длинными пластинами, посолите и отложите на 20-30 минут.
- Нарежьте чеснок на тонкие пласты.
- Отожмите баклажаны от сока и обжарьте на сухой сковороде до румяности.
- Возьмите контейнер, выложите туда баклажаны, перекладывая кусочками чеснока.
- Залейте маринадом, закройте крышкой и поставьте в холодильник на 3-5 суток.
- Вы можете попробовать баклажаны и на третьи сутки, но через указанное время они будут намного вкуснее.
Баклажаны по-гречески — очень ароматные и вкусные.
Приятного аппетита!
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