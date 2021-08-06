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Баклажаны по-гречески. Овощная закуска на зиму

Баклажаны по-гречески получатся невероятно ароматными и подойдут как гарнир к любому блюду.

Баклажаны по-гречески: ингредиенты

Баклажаны по-гречески

  1. Баклажаны — 5-7 штук (пять — семь штук)
  2. Чеснок — 10 з. (десять зубчиков)

Маринад:

  1. Вода — 0,5 л. (пол-литра)
  2. Сахар, соль — по 1 ст. л (по одной столовой ложке)
  3. Перец душистый — 4 шт (четыре штуки)
  4. Перец чёрный горошком — 8 шт. (восемь штук)
  5. Растительное масло — 1ст. л (одна столовая ложка)
  6. Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Гвоздика — 4 шт. (четыре штуки)
  8. Уксус 9% — 80 мл. (восемьдесят миллилитров)

Рецепт приготовления:

  • Все ингредиенты для маринада соедините, доведите до кипения, снимите с огня и остудите.
  • Очистите баклажаны от кожуры, нарежьте тонкими длинными пластинами, посолите и отложите на 20-30 минут.
  • Нарежьте чеснок на тонкие пласты.
  • Отожмите баклажаны от сока и обжарьте на сухой сковороде до румяности.
  • Возьмите контейнер, выложите туда баклажаны, перекладывая кусочками чеснока.
  • Залейте маринадом, закройте крышкой и поставьте в холодильник на 3-5 суток.
  • Вы можете попробовать баклажаны и на третьи сутки, но через указанное время они будут намного вкуснее.

Баклажаны по-гречески — очень ароматные и вкусные.

Баклажаны по-гречески. Овощная закуска на зиму 2

Приятного аппетита!

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