Огурчики лучше бочковых! Соленые огурцы с чесночными стрелками и горчицей: без уксуса и стерилизации

Очень вкусные, ароматные и хрустящие огурцы. Получаются такие же, как и в бочке. Процесс готовки затянется на несколько дней, но результат того стоит.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- огурцы;
- чесночные стрелки, 2 кг;
- острый перец;
- соль, 2 ст.л. на 1 л воды.
Процесс приготовления
Огурцы промываем и заливаем на пару часов холодной водой.
Стрелки промываем и также заливаем водой.
Заполняем банку огурцами и чередуем стрелками.
В каждую банку кладем по вкусу острый перец, зубки чеснока, листья смородины, зонтики укропа и прочую зелень.
В холодной воде растворяем соль и наливаем в банки.
Накрываем крышкам и оставляем на 3 дня.
Совет: рассол будет вытекать, поэтому готовьте его больше и будете доливать по мере выливания из банок. Также под низ емкостей нужно поставить поддон.
После маринования, сверху насыпаем по 1 .5 – 2 ст.л порошка горчицы и закрываем любыми крышками по вкусу.
Можно слить рассол и смешать с горчичным порошком, доводим до кипения и заливаем кипятком, закручиваем крышки.
Банки переворачиваем и не укутываем. Оставляем остывать и потом ставим в подвал на хранение.
Попробуйте оба варианта и решите, какой результат вам нравится больше, тот и готовьте.
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