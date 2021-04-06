Огурчики лучше бочковых! Соленые огурцы с чесночными стрелками и горчицей: без уксуса и стерилизации

Очень вкусные, ароматные и хрустящие огурцы. Получаются такие же, как и в бочке. Процесс готовки затянется на несколько дней, но результат того стоит.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы;

чесночные стрелки, 2 кг;

острый перец;

соль, 2 ст.л. на 1 л воды.

Процесс приготовления

Огурцы промываем и заливаем на пару часов холодной водой.

Стрелки промываем и также заливаем водой.

Заполняем банку огурцами и чередуем стрелками.

В каждую банку кладем по вкусу острый перец, зубки чеснока, листья смородины, зонтики укропа и прочую зелень.

В холодной воде растворяем соль и наливаем в банки.

Накрываем крышкам и оставляем на 3 дня.

Совет: рассол будет вытекать, поэтому готовьте его больше и будете доливать по мере выливания из банок. Также под низ емкостей нужно поставить поддон.

После маринования, сверху насыпаем по 1 .5 – 2 ст.л порошка горчицы и закрываем любыми крышками по вкусу.

Можно слить рассол и смешать с горчичным порошком, доводим до кипения и заливаем кипятком, закручиваем крышки.

Банки переворачиваем и не укутываем. Оставляем остывать и потом ставим в подвал на хранение.