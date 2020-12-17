Универсальный шоколадный крем для тортов и пирожных. Пальчики оближешь

Очень часто вкус и качество торта зависят от качества крема. Этот рецепт давно стал одним из моих любимых: он получается очень нежным, очень шоколадным, с ярким ароматом. Чтобы крем точно получился, я вам советую купить качественное и жирное какао. Да и все прочие продукты должны быть качественными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

какао, 70 г;

масло сливочное, 175 г;

сыр сливочный маскарпоне, 335 г;

сахарная пудра, 150 г.

Процесс приготовления

Сыр и сливочное масло заранее вынимаем из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.

Сливочное масло взбиваем миксером до белой и пышной массы.

Добавляем частями сыр и взбиваем все до однородности.

Всыпаем сахарную пудру и взбиваем.

Всыпаем какао через ситечко и взбиваем.

Если у вас нет сыра маскарпоне, сделайте его самостоятельно: получается в несколько раз дешевле, но сталь же вкусно. Просто купите кефир в мягком пакете с высоким процентом жирности, заморозьте его ночь. Убираем упаковку и кладем замерзший кефир в сито на несколько слоем марли и оставляем размораживаться. Та масса, что останется в марле – будет самым вкусным и настоящим мягким сыром.

Крем можно остудить в холодильнике или сразу использовать.