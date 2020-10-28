Плов с сухофруктами: курагой и черносливом.

Плов с сухофруктами! Сладкий плов с сухофруктами настолько полюбился людям, что вошёл в традиционные праздничные блюда нескольких народов. На самом деле плов этот сочетает в себе несколько положительных качеств. Ну во-первых, конечно же, вкус: сухофрукты придают блюду богатый и насыщенный вкус и аромат. Во-вторых, те же сухофрукты создают роскошный вид блюду. В-третьих, плов с сухофруктами помогает запастись витаминами, повысить иммунитет от всяких вредных вирусов, регулирует работу сердечной мышцы и способствует деятельности мозга. Так можно перечислять без конца, но, как говорят, словами сыт не будешь, да и сам рецепт плова нас давно заждался.

Плов с сухофруктами: ингредиенты

Сто двадцать граммов риса (белого или жёлтого, кто как любит)

Сто двадцать граммов кураги

Столько же чернослива (имеется ввиду вес без косточек)

Шестьдесят граммов изюма (желательно брать не сухой, а наоборот сочный изюм)

Двести пятьдесят миллилитров воды

Тридцатиграммовый кусочек сливочного масла

Восемьдесят граммов сахара

Три щепотки приправы куркума

Две щепотки соли

Плов с сухофруктами: как приготовить

Сухофрукты стоит для начала промыть. Затем высыпать их в теплоустойчивую пиалу и залить кипятком. Оставить отмачиваться на тридцать минут.

Тем временем рис засыпать в сито. Промыть рис под проточной водой, затем переложить в мисочку и залить водой на минут двадцать.

Когда сухофрукты размякнут (то есть по истечению тридцати минут), слить воду в отдельную миску. Она нам скоро понадобится.

Поделить курагу пополам. То же самое проделать с черносливом. Выложить их на дно кастрюли с неподгорающим покрытием (тефалевая кастрюля хорошо подойдёт).

Сцедить воду с риса и добавить половину замоченного риса в кастрюлю к сухофруктам. На рис выложить изюм. Посыпать куркумой.

Выложить в кастрюлю оставшийся рис. Посыпать солью и добавить сахарного песка.

После всего этого залить рис водой от сухофруктов. Когда жидкость закипит, уменьшить огонь и прикрыть кастрюлю крышкой. Варить нужно около двадцати минут.

Затем огонь можно выключить. Укутать кастрюлю шерстяной тряпочкой и продержать в тепле десять — пятнадцать минут. За это время плов настоится, а вкус его сделается более насыщенным.

Плов с сухофруктами: готов

Открывайте крышечку и аромат заставит Вас торжественно улыбнуться. Разложим плов по красивым тарелочкам и при желании добавим по маленькому ломтику сливочного маслица.