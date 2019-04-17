Эта скумбрия, запеченная в горчичном соусе, буквально тает во рту. Готовится очень легко

Мы привыкли, что скумбрия обычно существует в консервированном виде, ещё с советских времен так повелось. Однако всё чаще на полках супермаркетов можно встретить эту рыбу в замороженном виде.

А скумбрия холодного копчения подается даже на праздничный стол. Очень вкусная, не отнять! Но вернемся к холодильникам в гастрономе. В них ваш пытливый взор уже обнаружил парочку симпатичных рыбьих тушек.

И если вдруг по какой-то причине вы сомневаетесь «брать или не брать», мы твердо говорим вам — брать обязательно! Потому что у нас есть непревзойденный рецепт запеченной скумбрии в горчичном соусе. Давайте приготовим ее вместе.

Ингредиенты:

скумбрия 2 шт.

лук 1 шт.

майонез 2 ст. л

соевый соус 3 ст. л.

горчица 2 ст. л.

зелень по вкусу

Приготовление:

Очистите скумбрию от внутренностей, хорошенько вымойте и нарежьте на порционные кусочки. Нарежьте полукольцами лук и приготовьте соус. Для этого смешайте горчицу, майонез и соевый соус до однородной массы. Соль добавлять не нужно. Добавьте в соус лук и смешайте его с нарезанными кусочками рыбы. Скумбрии нужно будет постоять минут 30, чтобы как следует промариноваться. Переложите рыбу в форму для запекания и отправьте в духовку на 20–30 минут. Температуру установите на уровне 170 градусов. Дождитесь пока скумбрия немного подрумянится. Готово! И не забудьте добавить зелень.

Нежное и сочное блюдо можно подавать с любым гарниром — вся семья оценит!

Тем более что рецепт на самом деле очень прост, и не требует особых усилий. Самое главное — набраться немножко терпения и не наброситься на скумбрию в горчичном соусе еще до того, как она будет готова! А пока рыба запекается, поделитесь этим рецептом с другими!

Приятного аппетита!

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