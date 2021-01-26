Подруга из ресторана раскрыла рецепт своих сочных котлет. Оказывается, фарш нужно мариновать

Чтобы котлеты были сочными и нежными, мягкими, нужно правильно готовить фарш. Этим секретом со мной поделилась подруга, которая работает поваром в ресторане и ее котлеты, всегда выше всяких похвал.

Для приготовления вкусных котлет, следуйте моим советам

Делаем фарш – перекручиваем мясо при помощи мясорубки или просто рубим.

Теперь добавляем любимые специи. Я вообще добавляю только черный перец – люблю натуральный вкус котлет. Пока фарш не солим.

Теперь вливаем ледяную воду (на 1 кг фарша идет 150 мл воды).

Вымешиваем, отбиваем фарш и укладываем в пакет.

Еще раз отбиваем фарш в пакете и отправляем его в холодильник на 3 часа. Можно и на 5 часов.

Непосредственно перед готовкой котлет, солим фарш и смешиваем с измельченным луком – это берите по своему вкусу.

Все, теперь обжаривайте котлетки и подавайте с разными гарнирами и соусами.