Такого вкусного куриного филе я еще не ела. Просто и вкусно: отличное дополнение на праздничный стол

Куриное филе имеет одну особенность, из-за которой его не очень любят готовить: в процессе мясо может стать сухим. Но благодаря этому рецепту вы получаете оригинальное и сочное, мягкое блюдо, отличное дополнение на праздничный стол. Картофель из этого рецепта, также подходит к рулетам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

филе куриное, 3 шт;

лук, морковь по 1 шт;

грибы, 200 г;

картофель, 5 шт;

томатная паста, 1 ст.л;

соль, перец, итальянские травы;

чеснок, 2 зубчика;

сыр, 120 г;

яйцо, 1 шт;

вода, 70 мл;

сметана или натуральный йогурт, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Каждое филе разрезаем на два куска и хорошо отбиваем, заправляем солью и перцем, паприкой и другими специями, втираем все специи в мясо и оставляем мариноваться на 20 – 30 минут.

Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке. И обжариваем овощи на растительном масле.

Шампиньоны режем кусочками и добавляем к овощам, перемешиваем и тушим.

Картофель режем небольшими кусочками.

Томатную пасту смешиваем со сметаной, солью и перцем, ароматными травами по вкусу, измельченным чесноком и водой. Хорошо вымешиваем соус и заливаем им картофель. Перемешиваем.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и выкладываем картофель, запекаем его при 200 градусах около 30 минут.

Сыр трем на терке и делим на 2 части.

Одну смешиваем с овощами и грибами, добавляем еще сметану и чеснока измельченного, вымешиваем массу до однородности.

Выкладываем эту начинку на каждое отбитое филе, сворачиваем рулет и при необходимости, фиксируем его шпажкой.

Смазываем форму маслом, выкладываем рулеты.

Яйцо смешиваем со сметаной (пара ложек) и солью, тертым сыром и выкладываем соус на рулеты.

Запекаем при 200 градусах около 25 минут.

Подаю картофель с рулетами и салатами из свежих овощей, получается красивый и сытный, полноценный ужин.