Десерт из творога без масла и муки. Идеальный завтрак

Десерт из творога без масла и муки получается нежным и ароматным, к тому же невероятно полезным.

Десерт из творога без масла и муки: ингредиенты

Творог высокой жирности — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм) Крахмал — 50 гр. (пятьдесят грамм) Яйца — 4 шт. (четыре штуки) Сгущёнка — 160 гр. (сто шестьдесят грамм) Стружка кокоса — 80 гр. (восемьдесят грамм) Ванилин — по вкусу Лепестки миндаля — опционно

Рецепт приготовления:

Возьмите творог, введите желтки, влейте сгущёнку.

Всё вымесите, добавьте кокосовую стружку, крахмал и ещё раз вымесите.

Смесь тщательно перемешайте блендером.

Разогрейте духовку до 180 гр., в форму выложите пекарскую бумагу, промажьте маслом.

Белки присалите и как следует взбейте, аккуратно введите к творогу, размешайте лопаткой, чтобы пена оставалась пышной.

Выпекайте 50 минут, остудите и достаньте из формы.

Десерт из творога без масла и муки — нежный и вкусный

Пеките на здоровье!