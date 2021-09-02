Десерт из творога без масла и муки. Идеальный завтрак

Десерт из творога без масла и муки получается нежным и ароматным, к тому же невероятно полезным.
Десерт из творога без масла и муки: ингредиенты
- Творог высокой жирности — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
- Крахмал — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Сгущёнка — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
- Стружка кокоса — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Ванилин — по вкусу
- Лепестки миндаля — опционно
Рецепт приготовления:
- Возьмите творог, введите желтки, влейте сгущёнку.
- Всё вымесите, добавьте кокосовую стружку, крахмал и ещё раз вымесите.
- Смесь тщательно перемешайте блендером.
- Разогрейте духовку до 180 гр., в форму выложите пекарскую бумагу, промажьте маслом.
- Белки присалите и как следует взбейте, аккуратно введите к творогу, размешайте лопаткой, чтобы пена оставалась пышной.
- Выпекайте 50 минут, остудите и достаньте из формы.
Десерт из творога без масла и муки — нежный и вкусный
Пеките на здоровье!
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