Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Десерт из творога без масла и муки. Идеальный завтрак

Десерт из творога без масла и муки получается нежным и ароматным, к тому же невероятно полезным.

Десерт из творога без масла и муки: ингредиенты

Десерт из творога без масла и муки

  1. Творог высокой жирности — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
  2. Крахмал — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Сгущёнка — 160 гр. (сто шестьдесят грамм)
  5. Стружка кокоса — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  6. Ванилин — по вкусу
  7. Лепестки миндаля — опционно

Рецепт приготовления:

  • Возьмите творог, введите желтки, влейте сгущёнку.
  • Всё вымесите, добавьте кокосовую стружку, крахмал и ещё раз вымесите.
  • Смесь тщательно перемешайте блендером.
  • Разогрейте духовку до 180 гр., в форму выложите пекарскую бумагу, промажьте маслом.
  • Белки присалите и как следует взбейте, аккуратно введите к творогу, размешайте лопаткой, чтобы пена оставалась пышной.
  • Выпекайте 50 минут, остудите и достаньте из формы.

Десерт из творога без масла и муки — нежный и вкусный

Десерт из творога без масла и муки. Идеальный завтрак 2

 

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх