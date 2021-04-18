Панкейки на молоке. Воздушные и ароматные американские блинчики

Панкейки на молоке по этому рецепту получаются воздушными и пористыми. В сочетании с вареньем либо сметаной их вкус станет просто божественным.
Панкейки на молоке: ингредиенты
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Мука (высший сорт) – 1,5 ст. (полтора стакана)
- Сахар – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Разрыхлитель для теста – 1 ч. л. (0дна чайная ложка)
- Ванильный сахар – 8 г. (восемь грамм)
- Тёплое молоко – 1 ст. (один стакан)
- Растительное масло (рафинированное) – 2 ст. л. (две столовых ложки)
- Соль – 3 ст. л. (три столовых ложки)
Пошаговое приготовление:
- Взбейте миксером яйцо с сахаром, ванильным сахаром и солью пока не побелеет. Патом влейте тёплое молоко и продолжайте взбивать до появления пены на высокой скорости. Добавьте растительное масло и снова взбейте.
- Патом муку смешайте с разрыхлителем теста и просейте в молочную массу. На низких оборотах миксера (или ложкой) тщательно перемешайте.
- Тесто получится текучим и чуть менее густым, чем на оладьи.
- Аккуратно налейте тесто на разогретую сковороду ложкой. Они готовятся на сухой сковороде.
- Как только тесто начнёт пузыриться, панкейки переверните на другую сторону.
Панкейки на молоке самый лучший завтрак каждый день.
Готовьте на здоровье!
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