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Десерт Тирамису, удивительно просто и быстро

Один из самых простых и вкусных рецептов: рулет получается очень воздушным, пышным, за счет кофейного сиропа, влажным, хорошо пропитанным. Крем вы можете любой по своему вкусу. Алког@ль в пропитку, можно и не добавлять – все по вашему желанию.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 4 шт;
  • мука и сахар по 120 г;
  • ванильный сахар;
  • соль щепотка.

Для пропитки необходимо:

  • кофе растворимый, 5 г;
  • вода, 70 мл;
  • ликер или к@ньяк по вкусу.

Для приготовления крема возьмите:

  • сыр сливочный, 500 г;
  • пудра сахарная, 120 г;
  • шоколад, 50 г;
  • какао, 1.5 ч.л.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с щепоткой соли до пышности, потом частями вводим сахар и взбиваем до стойкой, густой массы до полного растворения сахара.

Просеиваем муку и всыпаем в массу в несколько приемов, перемешиваем тесто лопаткой, чтобы воздушность не нарушалась.

Совет: тесто долго быть густым и не растекающимся. Если растекается, значит вы недостаточно взбили яйца.

Противень застилаем пергаментом и разравниваем.

Выпекаем при 180 градусов около 10 – 15 минут, но возможно, вам хватит и 8 минут.

Накрываем полотенцем и оставляем остывать.

Для пропитки смешиваем все ингредиенты с кипятком. Остужаем и потом смешиваем с алкоголем.

Шоколад трем на терке.

Для крема взбиваем сыр.

Сливки смешиваем с сахарной пудрой и взбиваем до пышности.

В крем вводим частями сыр и взбиваем до однородности.

Крем смешиваем с тертым шоколадом. Немного крема оставьте для декора рулета.

Снимаем бисквит с бумаги, пропитываем сиропом.

Выкладываем крем, сворачиваем рулет, украшаем кремом со всех сторон и посыпаем шоколадной крошкой.

Десерт Тирамису, удивительно просто и быстро

Десерт Тирамису, удивительно просто и быстро

Ставим в холодильник остудиться и подаем к столу.

Десерт Тирамису, удивительно просто и быстро

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