Десерт Тирамису, удивительно просто и быстро

Один из самых простых и вкусных рецептов: рулет получается очень воздушным, пышным, за счет кофейного сиропа, влажным, хорошо пропитанным. Крем вы можете любой по своему вкусу. Алког@ль в пропитку, можно и не добавлять – все по вашему желанию.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

мука и сахар по 120 г;

ванильный сахар;

соль щепотка.

Для пропитки необходимо:

кофе растворимый, 5 г;

вода, 70 мл;

ликер или к@ньяк по вкусу.

Для приготовления крема возьмите:

сыр сливочный, 500 г;

пудра сахарная, 120 г;

шоколад, 50 г;

какао, 1.5 ч.л.

Процесс приготовления

Яйца взбиваем с щепоткой соли до пышности, потом частями вводим сахар и взбиваем до стойкой, густой массы до полного растворения сахара.

Просеиваем муку и всыпаем в массу в несколько приемов, перемешиваем тесто лопаткой, чтобы воздушность не нарушалась.

Совет: тесто долго быть густым и не растекающимся. Если растекается, значит вы недостаточно взбили яйца.

Противень застилаем пергаментом и разравниваем.

Выпекаем при 180 градусов около 10 – 15 минут, но возможно, вам хватит и 8 минут.

Накрываем полотенцем и оставляем остывать.

Для пропитки смешиваем все ингредиенты с кипятком. Остужаем и потом смешиваем с алкоголем.

Шоколад трем на терке.

Для крема взбиваем сыр.

Сливки смешиваем с сахарной пудрой и взбиваем до пышности.

В крем вводим частями сыр и взбиваем до однородности.

Крем смешиваем с тертым шоколадом. Немного крема оставьте для декора рулета.

Снимаем бисквит с бумаги, пропитываем сиропом.

Выкладываем крем, сворачиваем рулет, украшаем кремом со всех сторон и посыпаем шоколадной крошкой.

Ставим в холодильник остудиться и подаем к столу.