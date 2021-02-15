Десерт Тирамису, удивительно просто и быстро

Один из самых простых и вкусных рецептов: рулет получается очень воздушным, пышным, за счет кофейного сиропа, влажным, хорошо пропитанным. Крем вы можете любой по своему вкусу. Алког@ль в пропитку, можно и не добавлять – все по вашему желанию.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- мука и сахар по 120 г;
- ванильный сахар;
- соль щепотка.
Для пропитки необходимо:
- кофе растворимый, 5 г;
- вода, 70 мл;
- ликер или к@ньяк по вкусу.
Для приготовления крема возьмите:
- сыр сливочный, 500 г;
- пудра сахарная, 120 г;
- шоколад, 50 г;
- какао, 1.5 ч.л.
Процесс приготовления
Яйца взбиваем с щепоткой соли до пышности, потом частями вводим сахар и взбиваем до стойкой, густой массы до полного растворения сахара.
Просеиваем муку и всыпаем в массу в несколько приемов, перемешиваем тесто лопаткой, чтобы воздушность не нарушалась.
Совет: тесто долго быть густым и не растекающимся. Если растекается, значит вы недостаточно взбили яйца.
Противень застилаем пергаментом и разравниваем.
Выпекаем при 180 градусов около 10 – 15 минут, но возможно, вам хватит и 8 минут.
Накрываем полотенцем и оставляем остывать.
Для пропитки смешиваем все ингредиенты с кипятком. Остужаем и потом смешиваем с алкоголем.
Шоколад трем на терке.
Для крема взбиваем сыр.
Сливки смешиваем с сахарной пудрой и взбиваем до пышности.
В крем вводим частями сыр и взбиваем до однородности.
Крем смешиваем с тертым шоколадом. Немного крема оставьте для декора рулета.
Снимаем бисквит с бумаги, пропитываем сиропом.
Выкладываем крем, сворачиваем рулет, украшаем кремом со всех сторон и посыпаем шоколадной крошкой.
Ставим в холодильник остудиться и подаем к столу.
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