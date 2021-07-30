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Куриные котлеты Пожарские. Сочное и аппетитное блюдо из любимой курицы

Куриные котлеты Пожарские получаются нежными, сочными и невероятно аппетитными.

Куриные котлеты Пожарские: ингредиенты

Куриные котлеты Пожарские

  1. Молоко и  жирные сливки — по 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
  2. Куриное филе — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
  3. Обычный батон — 400 гр. (четыреста грамм)
  4. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  5. Молотый перец — 1/3 ч. л (одна треть чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Сперва приготовьте панировку: с батона срежьте корочку и 300 гр. нарежьте соломкой. Противень застелите пекарской бумагой, выложите хлебные кусочки и выпекайте 15-20 минут при 150 градусах.
  • 100 грамм белого хлеба залейте молоком полностью.
  • Отжатый батон и куриное мясо пропустите через мясорубку либо измельчите в блендере.
  • Поперчите, посолите, выложите 3 ст. л топлёного масла и сливки. Тщательно перемешайте, взбейте миксером 10 минут.
  • Фарш отправьте на 15 минут в холодильник
  • Затем сформируйте продолговатые котлеты, обваляйте в панировке.
  • Сковороду поставьте на средний огонь, растопите 1 ст. л сливочного масла и 4 ст. л растительного масла и обжарьте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны на слабом огне.
  • Затем жареные котлеты выложите на противень и запекайте 15 минут при 180 градусах.

Куриные котлеты Пожарские — очень вкусные и хрустящие.

Приятного аппетита!

Куриные котлеты Пожарские. Сочное и аппетитное блюдо из любимой курицы 4

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