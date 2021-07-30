Куриные котлеты Пожарские. Сочное и аппетитное блюдо из любимой курицы

Куриные котлеты Пожарские получаются нежными, сочными и невероятно аппетитными.
Куриные котлеты Пожарские: ингредиенты
- Молоко и жирные сливки — по 80 мл. (восемьдесят миллилитров)
- Куриное филе — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
- Обычный батон — 400 гр. (четыреста грамм)
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Молотый перец — 1/3 ч. л (одна треть чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Сперва приготовьте панировку: с батона срежьте корочку и 300 гр. нарежьте соломкой. Противень застелите пекарской бумагой, выложите хлебные кусочки и выпекайте 15-20 минут при 150 градусах.
- 100 грамм белого хлеба залейте молоком полностью.
- Отжатый батон и куриное мясо пропустите через мясорубку либо измельчите в блендере.
- Поперчите, посолите, выложите 3 ст. л топлёного масла и сливки. Тщательно перемешайте, взбейте миксером 10 минут.
- Фарш отправьте на 15 минут в холодильник
- Затем сформируйте продолговатые котлеты, обваляйте в панировке.
- Сковороду поставьте на средний огонь, растопите 1 ст. л сливочного масла и 4 ст. л растительного масла и обжарьте котлеты по 3-4 минуты с каждой стороны на слабом огне.
- Затем жареные котлеты выложите на противень и запекайте 15 минут при 180 градусах.
Куриные котлеты Пожарские — очень вкусные и хрустящие.
Приятного аппетита!
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