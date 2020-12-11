ТОП-6 ТОРТОВ ЗА 20 МИНУТ

Эти рецепты проверенные годами, должны быть на вооружении у каждой хозяйки

1. Самый вкусный и быстрый торт

2. Простой и вкусный кефирный торт

3. Творожный торт на сковороде

4. Торт «Минутка» в микроволновке

5. Торт «Минутка» на сковороде

6. Тирамису за 5 минут

Рецепты:

1. Рецепт самого вкусного и быстрого торта!!!

Ингредиенты:

— Яйца — 2 шт.

— Сахар — 1 ст.

— Молоко — 1 ст.

— Варенье — 1 ст. (ежевика, черная смородина, слива или черника)

— Соды — 2 ч. л.

— Мука — 2 ст.

Крем для торта:

— Сметана — 2 ст.

— Сахарная пудра — 1/2 ст.

Приготовление:

1. Для торта возьмем 2 яйца, взобьем, добавив с 1 стакан сахара.

2. Добавим один стакан молока, один стакан варенья, два стакана муки, 2 чайные ложки соды.

3. Выпечем 2 коржа при температуре 180 гр. и разрежем их на пласты.

4. Взобьем два стакана густой сметаны и 0,5 стакана сахарной пудры.

5. Коржи промажем сметанным кремом и поставим торт пропитываться в холодильник.

2. Рецепт простого и вкусного кефирного торта!!!

Очень простой и вкусный тортик. Приготовление занимает совсем немного времени и под силу даже начинающим хозяйкам. Если у вас осталось пол-литра кефира, и вы не знаете, что с ним сделать — испеките кефирный торт!

Ингредиенты на тесто:

— Яйца — 3 шт.

— Кефир — 1 стакан

— Сахар — 1 стакан

— Сода (погасить) — 0,5 ч. л.

— Мука — 2 стакана

На крем:

— Сметана — 500 г

— Сахарный песок — 100 г

Приготовление:

1. Всё хорошо взбить (тесто должно получится как густая сметана).

2. Тесто разделить на 2 равные части, в одну из них добавить 1 ч. л. какао.

3. Испечь 2 коржа, остудить и разрезать острым ножом на 2 части.

4. Коржи смазать кремом. По желанию можно добавить орешки или цукаты.

5. Сверху присыпать какао.

6. Дать настояться около 3 часов.

3. Рецепт творожного торта на сковороде!!!

Ингредиенты:

— Яйца — 1 шт.

— Творог — 200 г

— Сахар — 1 ст.

— Ванилин

— Мука — 250–300 г

— Гашеная сода — 1 ч. л.

Крем:

— Молоко — 500 мл

— Яйцо куриное — 1 шт.

— Сахар — 1 ст.

— Мука — 3 ст. л.

— Ванилин

— Сливочное масло — 150–200 г

— Орехи

— Шоколад

Приготовление:

1. Растереть яйцо с сахаром и мукой, добавить ванилин, влить молоко. Перемешать венчиком, поставить на медленный огонь, варить до загустения, постоянно мешая. Полностью остудить.

2. Сливочное масло взбить миксером, постепенно добавляя остывшую заварную массу.

3. Смешать яйцо с сахаром, добавить творог, ванилин, соду и постепенно ввести муку. Тесто должно получиться не совсем крутым, но плотным.

4. Разделить на 6–8 частей. Тонко раскатать, наколоть вилкой, чтоб не вздувались. Печь до зарумянивания на сковороде с двух сторон. Обрезать неровные края. Остудить.

5. Смазать коржи кремом, посыпать орехами и шоколадом.

4. Рецепт торта «Минутка» в микроволновке

Ингредиенты:

— Яйцо куриное — 1 шт.

— Молоко — 5 ст. л.

— Масло растительное — 3 ст. л.

— Какао-порошок — 2 ст. л.

— Сахар — 4 ст. л.

— Мука пшеничная — 3 ст. л.

— Крахмал — 1 ст. л.

— Разрыхлитель теста — 1 ч. л.

Приготовление:

1. Сначала взбиваем яйцо с сахаром.

2. Затем к нашей смеси добавляем какао и аккуратно перемешиваем.

3. Теперь к нашей шоколадной смеси добавляем муку, крахмал и разрыхлитель теста и все тщательно перемешиваем.

4. Далее к получившемуся достаточно густому тесту добавляем растительное масло и молоко. Хорошо вымешиваем.

5. Выливаем наше тесто в смазанную маслом форму и отправляем в микроволновку на максимальную мощность. Если мощность 1000, то на 3 минуты, если 800 — то на 3,5 минуты.

6. Через 3 минуты у нас получается вот такой замечательный бисквит.

7. Теперь превращаем наш бисквит в замечательный тортик. Для этого бисквит режем на 2 части, взбиваем сметану с сахаром, которой пропитываем наш тортик, прослаиваем клубникой и приглашаем всех к чаю.

5. Рецепт торта «Минутка» на сковороде

Ингредиенты для коржей:

— Мука — 3 ст.

— Сгущенка — 1 банка

— Яйцо куриное — 1 шт.

— Сода (погасить уксусом) — 1 ч. л.

Для крема:

— Молоко — 750 г

— Сливочное масло — 200 г

— Сахар — 1,5 ст.

— Яйца — 2 шт.

— Мука — 3–4 ст. л.

— Ванилин — 1 пакетик

Приготовление:

1. Делаем тесто для торта, смешивая все ингредиенты (мука, сгущенное молоко, яйцо, сода). Тесто делим на 8 кусков.

2. Раскатываем один кусочек диаметром больше сковороды и выкладываем на разогретую сковородку.

3. Через минуту переворачиваем (коржи жарятся очень быстро).

4. Снятый корж обрезаем (обрезки потом пойдут на посыпку торта).

5. Готовим крем: смешиваем все компоненты, кроме масла, и ставим на огонь до загустения, при этом интенсивно помешивая. В конце добавляем в горячий крем сливочное масло.

6. Коржи смазываем теплым кремом, верх и бока посыпаем измельченными крошками.

7. Оставляем торт на несколько часов для пропитки.

6. Рецепт тирамису, которое можно приготовить за 5 минут

Ингредиенты:

— Сливочный сыр — 110 г

— Сгущенное молоко — 5 ст. л.

— Жирные сливки — 4 ст. л.

— Ваниль — 3 капли

— Кофе — 1 чашка

— Печенье “Дамские пальчики”

— Тертый шоколад

Приготовление:

1. В миске взбейте сыр, сливки, молоко и ванилин.

2. Окуните печенья в кофе на несколько секунд так, чтобы они не размокли.

3. Выложите печенье сплошным слоем в блюдо.

4. Нанесите половину взбитой смеси.

5. Выложите второй слой печенья и закройте оставшейся смесью.

6. Натрите шоколад.

7. Поставьте в холодильник на пару часов перед подачей.

Источник Одноклассники

Готовьте с удовольствием!