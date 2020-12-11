ТОП-6 ТОРТОВ ЗА 20 МИНУТ

Эти рецепты проверенные годами, должны быть на вооружении у каждой хозяйки
1. Самый вкусный и быстрый торт
2. Простой и вкусный кефирный торт
3. Творожный торт на сковороде
4. Торт «Минутка» в микроволновке
5. Торт «Минутка» на сковороде
6. Тирамису за 5 минут
Рецепты:
1. Рецепт самого вкусного и быстрого торта!!!
Ингредиенты:
— Яйца — 2 шт.
— Сахар — 1 ст.
— Молоко — 1 ст.
— Варенье — 1 ст. (ежевика, черная смородина, слива или черника)
— Соды — 2 ч. л.
— Мука — 2 ст.
Крем для торта:
— Сметана — 2 ст.
— Сахарная пудра — 1/2 ст.
Приготовление:
1. Для торта возьмем 2 яйца, взобьем, добавив с 1 стакан сахара.
2. Добавим один стакан молока, один стакан варенья, два стакана муки, 2 чайные ложки соды.
3. Выпечем 2 коржа при температуре 180 гр. и разрежем их на пласты.
4. Взобьем два стакана густой сметаны и 0,5 стакана сахарной пудры.
5. Коржи промажем сметанным кремом и поставим торт пропитываться в холодильник.
2. Рецепт простого и вкусного кефирного торта!!!
Очень простой и вкусный тортик. Приготовление занимает совсем немного времени и под силу даже начинающим хозяйкам. Если у вас осталось пол-литра кефира, и вы не знаете, что с ним сделать — испеките кефирный торт!
Ингредиенты на тесто:
— Яйца — 3 шт.
— Кефир — 1 стакан
— Сахар — 1 стакан
— Сода (погасить) — 0,5 ч. л.
— Мука — 2 стакана
На крем:
— Сметана — 500 г
— Сахарный песок — 100 г
Приготовление:
1. Всё хорошо взбить (тесто должно получится как густая сметана).
2. Тесто разделить на 2 равные части, в одну из них добавить 1 ч. л. какао.
3. Испечь 2 коржа, остудить и разрезать острым ножом на 2 части.
4. Коржи смазать кремом. По желанию можно добавить орешки или цукаты.
5. Сверху присыпать какао.
6. Дать настояться около 3 часов.
3. Рецепт творожного торта на сковороде!!!
Ингредиенты:
— Яйца — 1 шт.
— Творог — 200 г
— Сахар — 1 ст.
— Ванилин
— Мука — 250–300 г
— Гашеная сода — 1 ч. л.
Крем:
— Молоко — 500 мл
— Яйцо куриное — 1 шт.
— Сахар — 1 ст.
— Мука — 3 ст. л.
— Ванилин
— Сливочное масло — 150–200 г
— Орехи
— Шоколад
Приготовление:
1. Растереть яйцо с сахаром и мукой, добавить ванилин, влить молоко. Перемешать венчиком, поставить на медленный огонь, варить до загустения, постоянно мешая. Полностью остудить.
2. Сливочное масло взбить миксером, постепенно добавляя остывшую заварную массу.
3. Смешать яйцо с сахаром, добавить творог, ванилин, соду и постепенно ввести муку. Тесто должно получиться не совсем крутым, но плотным.
4. Разделить на 6–8 частей. Тонко раскатать, наколоть вилкой, чтоб не вздувались. Печь до зарумянивания на сковороде с двух сторон. Обрезать неровные края. Остудить.
5. Смазать коржи кремом, посыпать орехами и шоколадом.
4. Рецепт торта «Минутка» в микроволновке
Ингредиенты:
— Яйцо куриное — 1 шт.
— Молоко — 5 ст. л.
— Масло растительное — 3 ст. л.
— Какао-порошок — 2 ст. л.
— Сахар — 4 ст. л.
— Мука пшеничная — 3 ст. л.
— Крахмал — 1 ст. л.
— Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Приготовление:
1. Сначала взбиваем яйцо с сахаром.
2. Затем к нашей смеси добавляем какао и аккуратно перемешиваем.
3. Теперь к нашей шоколадной смеси добавляем муку, крахмал и разрыхлитель теста и все тщательно перемешиваем.
4. Далее к получившемуся достаточно густому тесту добавляем растительное масло и молоко. Хорошо вымешиваем.
5. Выливаем наше тесто в смазанную маслом форму и отправляем в микроволновку на максимальную мощность. Если мощность 1000, то на 3 минуты, если 800 — то на 3,5 минуты.
6. Через 3 минуты у нас получается вот такой замечательный бисквит.
7. Теперь превращаем наш бисквит в замечательный тортик. Для этого бисквит режем на 2 части, взбиваем сметану с сахаром, которой пропитываем наш тортик, прослаиваем клубникой и приглашаем всех к чаю.
5. Рецепт торта «Минутка» на сковороде
Ингредиенты для коржей:
— Мука — 3 ст.
— Сгущенка — 1 банка
— Яйцо куриное — 1 шт.
— Сода (погасить уксусом) — 1 ч. л.
Для крема:
— Молоко — 750 г
— Сливочное масло — 200 г
— Сахар — 1,5 ст.
— Яйца — 2 шт.
— Мука — 3–4 ст. л.
— Ванилин — 1 пакетик
Приготовление:
1. Делаем тесто для торта, смешивая все ингредиенты (мука, сгущенное молоко, яйцо, сода). Тесто делим на 8 кусков.
2. Раскатываем один кусочек диаметром больше сковороды и выкладываем на разогретую сковородку.
3. Через минуту переворачиваем (коржи жарятся очень быстро).
4. Снятый корж обрезаем (обрезки потом пойдут на посыпку торта).
5. Готовим крем: смешиваем все компоненты, кроме масла, и ставим на огонь до загустения, при этом интенсивно помешивая. В конце добавляем в горячий крем сливочное масло.
6. Коржи смазываем теплым кремом, верх и бока посыпаем измельченными крошками.
7. Оставляем торт на несколько часов для пропитки.
6. Рецепт тирамису, которое можно приготовить за 5 минут
Ингредиенты:
— Сливочный сыр — 110 г
— Сгущенное молоко — 5 ст. л.
— Жирные сливки — 4 ст. л.
— Ваниль — 3 капли
— Кофе — 1 чашка
— Печенье “Дамские пальчики”
— Тертый шоколад
Приготовление:
1. В миске взбейте сыр, сливки, молоко и ванилин.
2. Окуните печенья в кофе на несколько секунд так, чтобы они не размокли.
3. Выложите печенье сплошным слоем в блюдо.
4. Нанесите половину взбитой смеси.
5. Выложите второй слой печенья и закройте оставшейся смесью.
6. Натрите шоколад.
7. Поставьте в холодильник на пару часов перед подачей.
Источник Одноклассники
Готовьте с удовольствием!
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