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Мини-штрудели с вишней. Готовить просто, кушать вкусно

Мини-штрудели с вишней по этому рецепту Вы сможете приготовить без труда.

Мини-штрудели с вишней: ингредиенты

Мини-штрудели с вишней

  1. Лаваш – 1 шт. (одна штука)
  2. Вишня – 310 г. (триста десять грамм)
  3. Масло – опционно
  4. Крахмал – 2,5 ч. л. (две с половиной чайных ложки)
  5. Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)

Способ приготовления:

  • Вишню положите в кастрюлю или сотейник, добавьте сахар.
  • Включите огонь и вместе варите, пока сахар не растает.
  • Вводите разведённый крахмал и варите, пока смесь не станет густой.
  • После начинка должна остыть.
  • Формируйте на квадраты лаваш так, чтобы осталось место на подгибы, используйте для этого ножницы.
  • Разложите на квадратики лаваша вишню, сверните максимально быстро, так как лаваш размокает.
  • Сразу отправьте на разогретую с маслом сковороду и жарьте по 2 минуты со всех сторону.

Мини-штрудели с вишней — очень вкусно и оригинально.

Мини-штрудели с вишней. Готовить просто, кушать вкусно 2

Готовьте на здоровье!

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