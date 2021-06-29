Мини-штрудели с вишней. Готовить просто, кушать вкусно

Мини-штрудели с вишней по этому рецепту Вы сможете приготовить без труда.
Мини-штрудели с вишней: ингредиенты
- Лаваш – 1 шт. (одна штука)
- Вишня – 310 г. (триста десять грамм)
- Масло – опционно
- Крахмал – 2,5 ч. л. (две с половиной чайных ложки)
- Сахар – 120 г. (сто двадцать грамм)
Способ приготовления:
- Вишню положите в кастрюлю или сотейник, добавьте сахар.
- Включите огонь и вместе варите, пока сахар не растает.
- Вводите разведённый крахмал и варите, пока смесь не станет густой.
- После начинка должна остыть.
- Формируйте на квадраты лаваш так, чтобы осталось место на подгибы, используйте для этого ножницы.
- Разложите на квадратики лаваша вишню, сверните максимально быстро, так как лаваш размокает.
- Сразу отправьте на разогретую с маслом сковороду и жарьте по 2 минуты со всех сторону.
Мини-штрудели с вишней — очень вкусно и оригинально.
Готовьте на здоровье!
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