Такой маринад к мясу и курице вы ещё не пробовали! Понравится всей семье

Благодаря этому маринаду, любое мясо становится очень мягким, нежным и сочным, оно быстро и хорошо пропекается, получается пикантным, с легким медовым послевкусием.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

соевый соус, 3 ст.л;

перец;

паприка и кунжутное масло по 1 ст.л;

мед, 1 ч.л;

чеснок, 6 зубчиков;

масло растительное, 80 мл.

Процесс приготовления

Берите любое мясо по своему вкусу, можно разные части курицы или индейки.

Добавляем в мясо все пере6численные ингредиенты и очень хорошо вымешиваем, чтобы соус хорошо пропитал мясные волокна.

Чеснок мелок рубим или пропускаем через пресс и смешиваем с мясом.

Мариновать нужно чем дольше. Тем лучше. Поэтому я отправляю куриные ножки на ночь в холодильник.

Но если у вас нет времени, оставьте мариноваться мясо хотя бы на 30 минут.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем мясо одним слоем.

Оставшимся в емкости соусом смазываем мясо.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем до готовности. В среднем получается 30 – 40 минут.

Вынимаем противень и смазываем мясо еще раз оставшимся соусом и допекаем еще 15 – 20 минут.

Подаем мясо с самыми разными гарнирами, салатами из свежих овощей, консервированными овощами и острыми соусами.