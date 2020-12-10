Такой маринад к мясу и курице вы ещё не пробовали! Понравится всей семье

Благодаря этому маринаду, любое мясо становится очень мягким, нежным и сочным, оно быстро и хорошо пропекается, получается пикантным, с легким медовым послевкусием.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- соевый соус, 3 ст.л;
- перец;
- паприка и кунжутное масло по 1 ст.л;
- мед, 1 ч.л;
- чеснок, 6 зубчиков;
- масло растительное, 80 мл.
Процесс приготовления
Берите любое мясо по своему вкусу, можно разные части курицы или индейки.
Добавляем в мясо все пере6численные ингредиенты и очень хорошо вымешиваем, чтобы соус хорошо пропитал мясные волокна.
Чеснок мелок рубим или пропускаем через пресс и смешиваем с мясом.
Мариновать нужно чем дольше. Тем лучше. Поэтому я отправляю куриные ножки на ночь в холодильник.
Но если у вас нет времени, оставьте мариноваться мясо хотя бы на 30 минут.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем мясо одним слоем.
Оставшимся в емкости соусом смазываем мясо.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем до готовности. В среднем получается 30 – 40 минут.
Вынимаем противень и смазываем мясо еще раз оставшимся соусом и допекаем еще 15 – 20 минут.
Подаем мясо с самыми разными гарнирами, салатами из свежих овощей, консервированными овощами и острыми соусами.
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