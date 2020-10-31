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Пирожное Муравейник! Это также вкусно, как орешки со сгущенкой

Это один из старых, классических рецептом торта Муравейник. Такой десерт всем нравится просто потому, что с ним минимум работы, а получается очень вкусно. Ранее такие тортики были одними из самых популярных, наравне с трубочками с кремом и орешками со сгущенкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • печенье топленое молоко, 600 г;
  • вареная сгущенка, 500 г;
  • сметана, 2 ст.л;
  • масло сливочное, 130 г;
  • орехи грецкие, 150 г;
  • шоколад молочный, 50 г.

Процесс приготовления

Ломаем печенье на кусочки руками.

Вареную сгущенку смешиваем с густой сметаной и взбиваем миксером около 2 минут до однородности.

В сгущенку со сметаной вливаем размягченное сливочное масло и еще немного взбиваем.

Орехи грецкие обжариваем на сухой сковороде и измельчаем в крошку в при помощи блендера.

Смешиваем теперь все ингредиенты и перемешиваем лопаткой до однородности.

Формируем шарики и выкладываем на поверхность, которую прежде застелите пленкой.

Берем шоколад – черный или белый или молочный и трем на пирожное на средней терке.

Отправляем  десерт в холодильник на 2 часа, чтобы шарики стали плотнее.

Пирожное Муравейник! Это также вкусно, как орешки со сгущенкой

В массу вы можете добавлять не только грецкие орехи: прекрасно подходит арахис или миндаль, можно еще добавить кусочки кураги или чернослива, изюма, кокосовую стружку и кусочки шоколада.

Да все, что вам угодно, да и не посыпать тертым шоколадом, а полить растопленным.

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