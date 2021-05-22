Тёртое печенье Башенки. Простой и вкусный десерт со сгущёнкой

Тёртое печенье Башенки — лакомство родом из детства. Приготовьте этот замечательный десерт, он непременно понравится Вашим детям.
Тёртое печенье Башенки: ингредиенты
Тесто:
- Сахар — 90 гр. (девяносто грамм)
- Мчгкое сливочное масло — 50 грамм (пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Уксус — 1/2 ст. л (половина столовой ложки)
- Сода — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Мука — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Мука для работы с готовым тестом — 150 гр. 9сто пятьдесят грамм)
Крем:
- Масло сливочное — 90 гр. (девяносто грамм)
- Мёд — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Растопленный белый шоколад — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сгущённое молоко — 215 гр. (двести пятнадцать грамм)
Кроме того:
- Растопленный чёрный шоколад — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Рюмка 6х7 либо любая жругая форма.
Пошаговое приготовление:
- Приготовьте тесто: масло, яйца, муку и сахар смешайте. Соду погасите уксусом и добавьте к остальным ингредиентам. Всё смешайте в однородное тесто, разделите пополам и отправьте замораживаться в морозильник примерно на час. Тесто достаньте из морозильника и натрите на тёрке.
- Тёртое тесто смешайте с остальной мукой и просейте через сито, чтобы лишняя мука ушла. Кусочки теста должны полностью покрыться мукой и не слипаться. противень для выпечки покройте бумагой, выложите на него тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Тесто поставьте отдыхать.
- Приготовьте крем: сгущённое молоко смешайте с маслом, мёдом и белым шоколадом. Получившуюся сладкую массу смешайте с кусочками теста, должна получиться липкая густая масса.
- При помощи рюмки придайте печенью форму башенок. Вы можете использовать любую другую форму.
- Отправьте готовое печенье в холодильник на полчаса, затем полейте его растопленным чёрным шоколадом и снова отправьте в холодильник, чтобы шоколад застыл.
Тёртое печенье Башенки: Видео
Приятного аппетита!
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