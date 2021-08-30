Самый вкусный рецепт лука, который я когда-либо ел. Рецепт захочет каждый

Луковые котлетки готовят не многие. Мало кто знает, насколько вкусной получается эта закуска, которая обходится очень дешево, а результат получается просто изумительным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лук, 5 шт;
- картофель, 1 шт;
- яйца, 2 шт;
- мука и крахмал (картофельный или кукурузный), по 2 ст.л;
- зелень, соль, перец, специи, тимьян, тмин.
Процесс приготовления
Лук режем тонкими полукольцами, немного жмем руками чтобы он пустил сок.
Солим и заливаем водой, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Это нужно для того, чтобы убрать из лука лишнюю горечь.
Отжимаем лук, смешиваем с яйцами, мукой и крахмалом, добавляем разные специи и мелко рубленую зелень, тертый на крупной терке картофель.
Массу хорошо вымешиваем до однородности и оставляем на 15 минут.
Перемешиваем хорошо массу.
Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем массу по столовой ложке.
Обжариваем котлетки с двух сторон до румяности.
Подаю закуску с разными соусами, с картофельным пюре, отварным рисом с овощами. Котлетки мягкие и сочные, ароматные.
Если хотите, в массу можно добавить 200 – 300 г куриного филе, порезанного кусочками. И много укропа.
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