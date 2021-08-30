Скатерть-Самобранка

5 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...
  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...

Самый вкусный рецепт лука, который я когда-либо ел. Рецепт захочет каждый

Луковые котлетки готовят не многие. Мало кто знает, насколько вкусной получается эта закуска, которая обходится очень дешево, а результат получается просто изумительным. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • лук, 5 шт; 
  • картофель, 1 шт; 
  • яйца, 2 шт; 
  • мука и крахмал (картофельный или кукурузный), по 2 ст.л; 
  • зелень, соль, перец, специи, тимьян, тмин. 

Процесс приготовления 

Лук режем тонкими полукольцами, немного жмем руками чтобы он пустил сок. 

Солим и заливаем водой, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Это нужно для того, чтобы убрать из лука лишнюю горечь. 

Отжимаем лук, смешиваем с яйцами, мукой и крахмалом, добавляем разные специи и мелко рубленую зелень, тертый на крупной терке картофель. 

Массу хорошо вымешиваем до однородности и оставляем на 15 минут. 

Перемешиваем хорошо массу. 

Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем массу по столовой ложке. 

Самый вкусный рецепт лука, который я когда-либо ел. Рецепт захочет каждый

Обжариваем котлетки с двух сторон до румяности. 

Самый вкусный рецепт лука, который я когда-либо ел. Рецепт захочет каждый

Подаю закуску с разными соусами, с картофельным пюре, отварным рисом с овощами. Котлетки мягкие и сочные, ароматные.  

Если хотите, в массу можно добавить 200 – 300 г куриного филе, порезанного кусочками. И много укропа. 

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх