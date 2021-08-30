Самый вкусный рецепт лука, который я когда-либо ел. Рецепт захочет каждый

Луковые котлетки готовят не многие. Мало кто знает, насколько вкусной получается эта закуска, которая обходится очень дешево, а результат получается просто изумительным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лук, 5 шт;

картофель, 1 шт;

яйца, 2 шт;

мука и крахмал (картофельный или кукурузный), по 2 ст.л;

зелень, соль, перец, специи, тимьян, тмин.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими полукольцами, немного жмем руками чтобы он пустил сок.

Солим и заливаем водой, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Это нужно для того, чтобы убрать из лука лишнюю горечь.

Отжимаем лук, смешиваем с яйцами, мукой и крахмалом, добавляем разные специи и мелко рубленую зелень, тертый на крупной терке картофель.

Массу хорошо вымешиваем до однородности и оставляем на 15 минут.

Перемешиваем хорошо массу.

Разогреваем растительное масло в сковороде и выкладываем массу по столовой ложке.

Обжариваем котлетки с двух сторон до румяности.

Подаю закуску с разными соусами, с картофельным пюре, отварным рисом с овощами. Котлетки мягкие и сочные, ароматные.

Если хотите, в массу можно добавить 200 – 300 г куриного филе, порезанного кусочками. И много укропа.