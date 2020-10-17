Картофель не жарю, не варю, а готовлю только так. Уникальный способ

Будем запекать картофель в баночках с беконом и салом, но вы можете выбирать любые другие продукты – ветчину или просто отварное мясо, просто овощи или добавить еще грибы. Также можно запечь блюдо и в керамических горшочках.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 600 – 700 г;
- морковь и лук по 1 шт;
- бекон, 70 г;
- сало, 100 г;
- масло растительное, соль, перец, зелень;
- лавровый лист по 1 шт в банку;
- перец горошком по 4 шт в банку.
Процесс приготовления
Картофель чистим и режем кусочками.
Бекон и сало режем произвольными кусочками.
Лук режем тонкими четвертинками.
Морковь трем на крупной терке.
Картофель смешиваем с луком и морковью, перчим и перемешиваем.
Берем баночки по 500 г и силиконовой кисточкой смазываем банку растительным маслом.
Выкладываем лавровый лист и перец, кусочки сала и кладем слой картофеля, кладем кусочки сала и ветчины, опять картофель.
Чередуем ингредиенты и заполняем баночку. Верхний слой – сало и ветчина.
Накрываем баночки фольгой и ставим их в холодную духовку.
Включаем на 180 градусов и запекаем 40 минут.
Когда блюдо будет готово, отрываем дверцу духовки и оставляем так остывать на 10 – 15 минут и только потом вынимаем баночки из духовки и выкладываем в тарелки.Посыпаем зеленью, можно еще добавить мелко рубленого чеснока и подаем.
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