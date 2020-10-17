Картофель не жарю, не варю, а готовлю только так. Уникальный способ

Будем запекать картофель в баночках с беконом и салом, но вы можете выбирать любые другие продукты – ветчину или просто отварное мясо, просто овощи или добавить еще грибы. Также можно запечь блюдо и в керамических горшочках.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 600 – 700 г;

морковь и лук по 1 шт;

бекон, 70 г;

сало, 100 г;

масло растительное, соль, перец, зелень;

лавровый лист по 1 шт в банку;

перец горошком по 4 шт в банку.

Процесс приготовления

Картофель чистим и режем кусочками.

Бекон и сало режем произвольными кусочками.

Лук режем тонкими четвертинками.

Морковь трем на крупной терке.

Картофель смешиваем с луком и морковью, перчим и перемешиваем.

Берем баночки по 500 г и силиконовой кисточкой смазываем банку растительным маслом.

Выкладываем лавровый лист и перец, кусочки сала и кладем слой картофеля, кладем кусочки сала и ветчины, опять картофель.

Чередуем ингредиенты и заполняем баночку. Верхний слой – сало и ветчина.

Накрываем баночки фольгой и ставим их в холодную духовку.

Включаем на 180 градусов и запекаем 40 минут.

Когда блюдо будет готово, отрываем дверцу духовки и оставляем так остывать на 10 – 15 минут и только потом вынимаем баночки из духовки и выкладываем в тарелки.

Посыпаем зеленью, можно еще добавить мелко рубленого чеснока и подаем.