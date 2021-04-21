Такой салат вы еще не видели. Этот салат бесподобен и прост

Сытный и ароматный салат с картофелем и сельдереем, копченой скумбрией с интересной и вкусной заправкой – это настоящее удовольствие для гурмана.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 2 шт;

скумбрия холодного копчения, 1 – 2 шт;

лук зеленый, пучок;

сельдерей, 2 стебля;

йогурт натуральный, 2 ст.л;

масло растительное, 1 ч.л;

горчица в зернах, 1 ст.л;

соевый соус, 1 ст.л;

перец.

Процесс приготовления

Отвариваем картофель в мундирах, остужаем, очищаем и режем кубиком.

Лук и сельдерей режем мелко.

Совет: зеленый лук можно заменить репчатым.

Рыбу также режем кубиками.

Смешиваем продукты.

Для заправки смешиваем горчицу, соевый соус, натуральный йогурт.

Салат перчим, а вот соли не нужно – соевый соус соленый и рыбка тоже с солью.

Заправляем салат соусом, перемешиваем и подаем к столу.

По желанию, можно просто отправить блюдо в холодильник на 20 минут для охлаждения.

Салат получается очень оригинальным и его я делаю даже на праздничный стол, он всегда нравиться гостям.

Если хотите, можно еще добавить и другую зелень по своему вкусу.