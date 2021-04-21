Такой салат вы еще не видели. Этот салат бесподобен и прост

Сытный и ароматный салат с картофелем и сельдереем, копченой скумбрией с интересной и вкусной заправкой – это настоящее удовольствие для гурмана.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 2 шт;
- скумбрия холодного копчения, 1 – 2 шт;
- лук зеленый, пучок;
- сельдерей, 2 стебля;
- йогурт натуральный, 2 ст.л;
- масло растительное, 1 ч.л;
- горчица в зернах, 1 ст.л;
- соевый соус, 1 ст.л;
- перец.
Процесс приготовления
Отвариваем картофель в мундирах, остужаем, очищаем и режем кубиком.
Лук и сельдерей режем мелко.
Совет: зеленый лук можно заменить репчатым.
Рыбу также режем кубиками.
Смешиваем продукты.
Для заправки смешиваем горчицу, соевый соус, натуральный йогурт.
Салат перчим, а вот соли не нужно – соевый соус соленый и рыбка тоже с солью.
Заправляем салат соусом, перемешиваем и подаем к столу.
По желанию, можно просто отправить блюдо в холодильник на 20 минут для охлаждения.
Салат получается очень оригинальным и его я делаю даже на праздничный стол, он всегда нравиться гостям.
Если хотите, можно еще добавить и другую зелень по своему вкусу.
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