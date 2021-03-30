Быстрый заливной пирог с фаршем – не надо ничего раскатывать и ждать, пока поднимется тесто, даже руки остаются чистыми

Заливные пироги – это универсальные рецепты, которые не требуют массы усилий и времени. Просто выбирайте любую начинку и быстро делайте тесто, выпекаем в духовке и подаем ароматный и мягкий пирог к столу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

мясной фарш, 400 г;

соль, перец, специи, зелень;

сметана, 250 г;

мука, 180 г;

разрыхлитель, 10 г.

Процесс приготовления

Масса теста получается жидкой, поэтому готовьте его в удобной емкости.

Два яйца смешиваем со сметаной, просеянной мукой и разрыхлителем, солью.

Совет: смешивать продукты для теста удобно погружным блендером.

Зеленый лук и зелень мелко режем.

Смешиваем тесто с зеленью и луком.

Фарш заправляем солью и перцем, разными специями, зеленью и обжариваем на небольшом количестве растительного масла около 7 минут до готовности.

Пересыпаем фарш в силиконовую форму, разравниваем и заливаем сверху тестом.

Выпекаем пирог около 30 – 40 минут в предварительно разогретой духовке до 180 градусов.

Накрываем форму с пирогом плоским блюдом и переворачиваем, убираем форму.