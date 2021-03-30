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Быстрый заливной пирог с фаршем – не надо ничего раскатывать и ждать, пока поднимется тесто, даже руки остаются чистыми

Заливные пироги – это универсальные рецепты, которые не требуют массы усилий и времени. Просто выбирайте любую начинку и быстро делайте тесто, выпекаем в духовке и подаем ароматный и мягкий пирог к столу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 4 шт;
  • мясной фарш, 400 г;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • сметана, 250 г;
  • мука, 180 г;
  • разрыхлитель, 10 г.

Процесс приготовления

Масса теста получается жидкой, поэтому готовьте его в удобной емкости.

Два яйца смешиваем со сметаной, просеянной мукой и разрыхлителем, солью.

Совет: смешивать продукты для теста удобно погружным блендером.

Зеленый лук и зелень мелко режем.

Смешиваем тесто с зеленью и луком.

Фарш заправляем солью и перцем, разными специями, зеленью и обжариваем на небольшом количестве растительного масла около 7 минут до готовности.

Пересыпаем фарш в силиконовую форму, разравниваем и заливаем сверху тестом.

Выпекаем пирог около 30 – 40 минут в предварительно разогретой духовке до 180 градусов.

Накрываем форму с пирогом плоским блюдом и переворачиваем, убираем форму.

Быстрый заливной пирог с фаршем – не надо ничего раскатывать и ждать, пока поднимется тесто, даже руки остаются чистыми

Пирог подаю горячим в качестве закуски к столу. Но и на следующий день, когда он будет холодным, пирог вкусный. По желанию, его можно разогрет в микроволновке или немного разогреть в сковороде на растопленном сливочном масле.

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