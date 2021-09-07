Помидоры по-фински на зиму. Получаются как свежие

Помидоры по-фински на зиму получаются плотными, крепкими и безумно ароматными, со вкусом свежесобранных плодов.
Помидоры по-фински на зиму: ингредиенты
- Вода — 1 л. (один литр)
- Томаты — 4 кг. (четыре килограмма)
- Лук — 1 кг. (один килограмм)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Сахар — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
Процесс приготовления:
- Нарежьте лук полукольцами, томаты дольками.
- Выложите лук в сито и промойте кипятком, чтобы убрать горечь.
- Выложите лук на дно чистых банок, сверху выложите томаты, сверху снова добавьте лук.
- Выложите соль и сахар в кипящую воду, после закипания рассола, влейте уксус и снимите с плиты.
Совет: расчёт соотношения воды, соли и сахара необходимо сделать правильно, уксус можно взять винный или яблочный.
- Залейте горячий маринад в каждую банку, накройте крышками и поставьте в кастрюлю на полотенце.
- Затем долейте тёплой воды до плечиков банки и стерилизуйте после закипания воды в течение 5 минут — 0,5 литровые банки.
- Банки закрутите крышками, переверните и закутайте до полного остывания.
- Храните в подвале или кладовке.
Помидоры по-фински на зиму — просто и быстро
Готовьте на здоровье!
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