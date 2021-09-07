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Помидоры по-фински на зиму. Получаются как свежие

Помидоры по-фински на зиму получаются плотными, крепкими и безумно ароматными, со вкусом свежесобранных плодов.

Помидоры по-фински на зиму: ингредиенты

Помидоры по-фински на зиму

  1. Вода — 1 л. (один литр)
  2. Томаты — 4 кг. (четыре килограмма)
  3. Лук — 1 кг. (один килограмм)
  4. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  6. Сахар — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)

Процесс приготовления:

  • Нарежьте лук полукольцами, томаты дольками.
  • Выложите лук в сито и промойте кипятком, чтобы убрать горечь.
  • Выложите лук на дно чистых банок, сверху выложите томаты, сверху снова добавьте лук.
  • Выложите соль и сахар в кипящую воду, после закипания рассола, влейте уксус и снимите с плиты.

Совет: расчёт соотношения воды, соли и сахара необходимо сделать правильно, уксус можно взять винный или яблочный.

  • Залейте горячий маринад в каждую банку, накройте крышками и поставьте в кастрюлю на полотенце.
  • Затем долейте тёплой воды до плечиков банки и стерилизуйте после закипания воды в течение 5 минут — 0,5 литровые банки.
  • Банки закрутите крышками, переверните и закутайте до полного остывания.
  • Храните в подвале или кладовке.

Помидоры по-фински на зиму — просто и быстро

Помидоры по-фински на зиму. Получаются как свежие 2

Готовьте на здоровье!

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