Помидоры по-фински на зиму. Получаются как свежие

Помидоры по-фински на зиму получаются плотными, крепкими и безумно ароматными, со вкусом свежесобранных плодов.

Помидоры по-фински на зиму: ингредиенты

Вода — 1 л. (один литр) Томаты — 4 кг. (четыре килограмма) Лук — 1 кг. (один килограмм) Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка) Уксус 9% — 50 мл. (пятьдесят миллилитров) Сахар — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)

Процесс приготовления:

Нарежьте лук полукольцами, томаты дольками.

Выложите лук в сито и промойте кипятком, чтобы убрать горечь.

Выложите лук на дно чистых банок, сверху выложите томаты, сверху снова добавьте лук.

Выложите соль и сахар в кипящую воду, после закипания рассола, влейте уксус и снимите с плиты.

Совет: расчёт соотношения воды, соли и сахара необходимо сделать правильно, уксус можно взять винный или яблочный.

Залейте горячий маринад в каждую банку, накройте крышками и поставьте в кастрюлю на полотенце.

Затем долейте тёплой воды до плечиков банки и стерилизуйте после закипания воды в течение 5 минут — 0,5 литровые банки.

Банки закрутите крышками, переверните и закутайте до полного остывания.

Храните в подвале или кладовке.

Помидоры по-фински на зиму — просто и быстро

Готовьте на здоровье!