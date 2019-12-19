Рецепт полезной запеканки, которая подойдет на завтрак, обед и даже ужин

Такая запеканка содержит множество полезных веществ и не нанесет вред фигуре. Ее можно есть на завтрак, обед и ужин, потому что готовится из овощей и мяса птицы. Приготовить блюдо довольно легко и времени много не отнимет. Такая запеканка придется по вкусу даже детям. Кушанье получается сочным, вкусным и нежным.

500 г мяса индейки;

2 куриных яичка;

Початок брюссельской капусты;

Початок цветной капусты;

1 кабачок;

2 луковицы;

300 г шампиньонов;

Несколько ложек сметаны;

150 г твердого сыра;

Порежьте на кусочки мясо. Смешайте его с двумя ложками сметаны и одной измельченной луковицей. Пусть постоит, пропитается.

Отварите 5 минут брюссельскую и цветную капусты.

Измельчите вторую луковицу, порежьте пластинами грибочки. Обжарьте вначале лук до золотистости, потом добавьте к нему шампиньоны.

Взбейте яички с ложкой сметаны.

Возьмите силиконовую форму и выложите в нее в таком порядке ингредиенты:

1 – индейка со сметаной и луком;

2 – грибы с луком;

3 – яично-сметанная заливка;

4 – натертый сыр.

И поставьте запекаться в духовку на 30-40 мин при 180°.

Ваша фигура будет идеальна! Приятного аппетита!