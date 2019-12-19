Рецепт полезной запеканки, которая подойдет на завтрак, обед и даже ужин

Такая запеканка содержит множество полезных веществ и не нанесет вред фигуре. Ее можно есть на завтрак, обед и ужин, потому что готовится из овощей и мяса птицы. Приготовить блюдо довольно легко и времени много не отнимет. Такая запеканка придется по вкусу даже детям. Кушанье получается сочным, вкусным и нежным.
- 500 г мяса индейки;
- 2 куриных яичка;
- Початок брюссельской капусты;
- Початок цветной капусты;
- 1 кабачок;
- 2 луковицы;
- 300 г шампиньонов;
- Несколько ложек сметаны;
- 150 г твердого сыра;
Порежьте на кусочки мясо. Смешайте его с двумя ложками сметаны и одной измельченной луковицей. Пусть постоит, пропитается.
Отварите 5 минут брюссельскую и цветную капусты.
Измельчите вторую луковицу, порежьте пластинами грибочки. Обжарьте вначале лук до золотистости, потом добавьте к нему шампиньоны.
Взбейте яички с ложкой сметаны.
Возьмите силиконовую форму и выложите в нее в таком порядке ингредиенты:
1 – индейка со сметаной и луком;
2 – грибы с луком;
3 – яично-сметанная заливка;
4 – натертый сыр.
И поставьте запекаться в духовку на 30-40 мин при 180°.
Ваша фигура будет идеальна! Приятного аппетита!
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