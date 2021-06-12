Рисово-тыквенные оладьи с яблоком. Этот рецепт особенно оценят любители здоровой еды

Рисово-тыквенные оладьи с яблоком — настоящая находка. Этот пирог не только вкусный, но и полезный, он обязательно Вам понравится.
Рисово-тыквенные оладьи с яблоком: ингредиенты
- Рис — 1/2 ст. (половина стакана)
- Мука — 2. ст. л (две столовые ложки)
- Тыква — 300 гр. (триста грамм)
- Ряженка — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Яблоко
- Масло растительное — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Вода — 3 ст. (три стакана)
- Сахар — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
- Соль — 1 гр. (один грамм)
- Щепотка ванилина
Рецепт приготовления:
- Половину стакана риса залейте стаканом воды и отварите 25 минут до готовности.
- Очистите тыкву, оранжевую мякоть нарежьте мелкими кубиками. Кубики залейте водой и варите 10 минут после закипания.
- Нарежьте мелкими кубиками яблоко, если кожура тонкая, яблоко можно не чистить.
- Тёплый отваренный рис смешайте с кубиками тыквы, добавьте туда кубики яблок,
- В заготовку теста влейте ряженку.
- Затем вбейте яйцо и добавьте ванилин и сахар.
- Тесто для рисовых оладий тщательно перемешайте.
- Затем добавьте две ложки муки, чтобы тесто было более удобным при приготовлении оладий.
- Сковороду разогрейте, налейте в неё масло.
- Из теста сформируйте оладьи выложите на сковороду, посуду накройте крышкой, жарьте на среднем огне. Через пару минут переверните для прожарки с другой стороны.
Рисово-тыквенные оладьи с яблоком готовы к подаче.
Готовьте на здоровье!
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