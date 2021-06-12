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Рисово-тыквенные оладьи с яблоком. Этот рецепт особенно оценят любители здоровой еды

Рисово-тыквенные оладьи с яблоком — настоящая находка. Этот пирог не только вкусный, но и полезный, он обязательно Вам понравится.

Рисово-тыквенные оладьи с яблоком: ингредиенты

Рисово-тыквенные оладьи с яблоком

  1. Рис — 1/2 ст. (половина стакана)
  2. Мука — 2. ст. л (две столовые ложки)
  3. Тыква — 300 гр. (триста грамм)
  4. Ряженка — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  5. Яблоко
  6. Масло растительное — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  7. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  8. Вода — 3 ст. (три стакана)
  9. Сахар — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
  10. Соль — 1 гр. (один грамм)
  11. Щепотка ванилина

Рецепт приготовления:

  • Половину стакана риса залейте стаканом воды и отварите 25 минут до готовности.
  • Очистите тыкву, оранжевую мякоть нарежьте мелкими кубиками. Кубики залейте  водой и варите 10 минут после закипания.
  • Нарежьте мелкими кубиками яблоко, если кожура тонкая, яблоко можно не чистить.
  • Тёплый отваренный рис смешайте с кубиками тыквы, добавьте туда кубики яблок,
  • В заготовку теста влейте ряженку.
  • Затем вбейте яйцо и добавьте ванилин и сахар.
  • Тесто для рисовых оладий тщательно перемешайте.
  • Затем добавьте две ложки муки, чтобы тесто было более удобным при приготовлении оладий.
  • Сковороду разогрейте, налейте в неё масло.
  • Из теста сформируйте оладьи выложите на сковороду, посуду накройте крышкой, жарьте на среднем огне.
    Через пару минут переверните для прожарки с другой стороны.

Рисово-тыквенные оладьи с яблоком готовы к подаче.

 

Рисово-тыквенные оладьи с яблоком. Этот рецепт особенно оценят любители здоровой еды 2

Готовьте на здоровье!

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