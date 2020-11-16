Ужин превратиться в праздник, если добавить их. Невозможно оторваться от этого блюда

Такие ароматные, сочные и нежные куриные тефтели, приготовленные в сырно-сливочном соусе – это праздник вкуса. Я их готовлю на праздники и на каждый день, балую свою семью. Сыр берите любой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 500 г;

яйцо, шт;

лук, 100 г;

соль, 1.5 ч.л;

паприка, 1 ч.л.

Для приготовления соуса необходимо:

сыр Брест-Литовск Финский, 150 г;

чеснок, 3 зубчика;

сливки, 150 г.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем на мелкие кусочки.

Лук режем мелко и смешиваем с мясом.

Соли, посыпаем паприкой, добавляем яйцо и вымешиваем до однородности.

При помощи столовой ложки берем фарш и формируем фрикадельку.

Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем наши фрикадельки.

Запекаем 20 минут при 180 градусах. Не забываем духовку предварительно разогреть.

Смешиваем для соуса тертый на мелкой терке сыр, чеснок, тоже тертый и сливки.

Совет: сливки берите по возможности самые жирные. От их жирности и зависит вкус наших фрикаделек.

Заливаем фрикадельки соусом и отправляем допекаться еще на 15 минут.

Подаю как самостоятельное блюдо или к любым гарнирам, салатам.