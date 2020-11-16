Ужин превратиться в праздник, если добавить их. Невозможно оторваться от этого блюда

Такие ароматные, сочные и нежные куриные тефтели, приготовленные в сырно-сливочном соусе – это праздник вкуса. Я их готовлю на праздники и на каждый день, балую свою семью. Сыр берите любой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 500 г;
- яйцо, шт;
- лук, 100 г;
- соль, 1.5 ч.л;
- паприка, 1 ч.л.
Для приготовления соуса необходимо:
- сыр Брест-Литовск Финский, 150 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- сливки, 150 г.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем на мелкие кусочки.
Лук режем мелко и смешиваем с мясом.
Соли, посыпаем паприкой, добавляем яйцо и вымешиваем до однородности.
При помощи столовой ложки берем фарш и формируем фрикадельку.
Форму для запекания смазываем маслом и выкладываем наши фрикадельки.
Запекаем 20 минут при 180 градусах. Не забываем духовку предварительно разогреть.
Смешиваем для соуса тертый на мелкой терке сыр, чеснок, тоже тертый и сливки.
Совет: сливки берите по возможности самые жирные. От их жирности и зависит вкус наших фрикаделек.
Заливаем фрикадельки соусом и отправляем допекаться еще на 15 минут.
Подаю как самостоятельное блюдо или к любым гарнирам, салатам.
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