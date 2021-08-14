Почему я всегда держу в морозилке творог. Бабушка поделилась рецептом «Колобков»

У меня всегда есть в морозильной камере деревенский свежий творог, в магазине никогда не покупаю. Свежий творог у меня дома не едят, а вот выпечку с большим удовольствием. Сегодня поделюсь с вами рецептом мини-пончиков, который я узнала от своей бабушки, а она в свою очередь от своей свекрови.

Использую, как уже озвучила, деревенский творог, размораживаю его в холодильнике. Творог не должен быть очень жидким или сухим, я разминаю его вилкой и приступаю к приготовлению теста.

У меня на этот раз было 500 грамм творога, к нему я добавляю 2 яйца, не полную чайную ложку соды, щепотку соли, 3 столовые ложки сахара. Все перемешиваю и начинаю порциями добавлять муку. У меня ушло 9 столовых ложек муки с не большой горкой. Тесто не нужно сильно забивать мукой, оно должно липнуть к рукам.

Для того что бы сформировать «колобочки» я смазываю руки растительным масло и отщипываю немного теста, скатываю в шарик.

Теперь все шарики нужно обвалять в манке, я доверяю это дело своему главному помощнику по кухне — дочке. У нее здорово получается, а я пока успеваю убрать грязную посуду со стола.

Когда все «колобочки» готовы можно приступать к их жарке.

Для обжарки я использую растительное масло, разогреваю его на среднем огне.

Обжариваю в нем все пончики до золотистого цвета.

Обжарка нескольких штук занимает примерно 5-6 минут.

Вот такие красавцы получаются

Ингредиенты:

Творог 500 грамм

Яйца 2 шт

Сода 1 чайная ложка (не полная)

Сахар 3 столовые ложки

Соль щепотка

Мука 9-12 столовых ложек

Манка 2-3 столовые ложки