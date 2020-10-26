Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Хачапури: быстрого домашнего приготовления.

На перекус попробуйте вкуснейшие хачапури домашнего приготовления.

История возникновения плавленного сыра:

В чём у нас швейцарцы мастера? Ну конечно, ведь всему миру известны швейцарские часы и швейцарский шоколад. Но иногда люди забывают пополнить этот ряд швейцарским сыром. А напрасно. Вот к примеру любимый и столь удобный плавленный сыр придумали именно в Швейцарии. Разработали приготовление плавленого сырка двое учёных, которые работали над консервацией продуктов для военных. Они и изобркли такие соли, которые помогали долгое время сохранять сыр, превращая его в плавленный. Правда метод этот сразу же был запатентирован одной американской фирмой. И вот в годы Первой мировой фирма эта прокормила американские войска, находящиеся так недалеко от родины плавленого сыра.

Хачапури: ингредиенты

  • Шесть слоёв теста Фило
  • Триста граммов творога
  • Сто двадцать граммов сыра Фета
  • Сто граммов плавленного сыра
  • Одно яйцо
  • Четыре стрелки зелёного лука
  • Пучок укропа
  • Шестьдесят граммов сливочного масла
  • Растительное масло
  • Соль
  • Чёрный перец

Хачапури: как приготовить

  • И так посмотрим. Ну из того количества теста, которое мы взяли, запросто получится шесть порций хачапури. Что нам для этого нужно? Во-первых мелко нарежем свежую зелень, а именно укроп и зелёный лучок.

Хачапури

  • В миске взбиваем яйцо, предварительно добавив к нему щепотку соли. Смешав белок с желтком, добавляем в яичную массу творог. Перетираем вилочкой.
  • Натираем всё в ту же миску сыр Фета. Добавляем также плавленный сыр.
  • Вот теперь добавляем заранее подготовленную мелко нарезанную свежую зелень. Приправляем чёрным перцем. Ну и соль по вкусу. Хорошо перемешиваем.
  • Растапливаем сливочное масло.
  • Подготавливаем духовку. Выпекать будем как обычно при ста восьмидесяти градусах.
  • А заодно подготовим противень, расстелив на нём пергаментную бумагу.
  • Берём пластиковую резательную доску. На ней будем раскрывать тесто. Вообще, тесто Фило нужно хранить в морозильной камере, но перед использованием где-то за два часа нужно переложить тесто в холодильник.

Хачапури

  • И так берём один слой, а остальные прямо сразу покрываем влажным полотенцем.
  • В предварительно растопленное сливочное масло добавляем немного растительного. При помощи кисточки смазываем слой теста. Затем складываем слой пополам. Кладём на короткий край начинку. Длинные края складываем внутрь, чтобы начинка в духовке не вытекла. И заворачиваем тугим рулетиком. Сдавливаем с боков, чтобы образовалась гармошка. И кладём на противень, покрытый пергаментной бумагой.
  • Точно также формируем остальные хачапурки. Отправляем в горячую духовку до образования румяной корочки.

Хачапури: готов

Как аппетитно похрустывают наши хачапури!

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх