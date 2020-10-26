Хачапури: быстрого домашнего приготовления.

На перекус попробуйте вкуснейшие хачапури домашнего приготовления.
История возникновения плавленного сыра:
В чём у нас швейцарцы мастера? Ну конечно, ведь всему миру известны швейцарские часы и швейцарский шоколад. Но иногда люди забывают пополнить этот ряд швейцарским сыром. А напрасно. Вот к примеру любимый и столь удобный плавленный сыр придумали именно в Швейцарии. Разработали приготовление плавленого сырка двое учёных, которые работали над консервацией продуктов для военных. Они и изобркли такие соли, которые помогали долгое время сохранять сыр, превращая его в плавленный. Правда метод этот сразу же был запатентирован одной американской фирмой. И вот в годы Первой мировой фирма эта прокормила американские войска, находящиеся так недалеко от родины плавленого сыра.
Хачапури: ингредиенты
- Шесть слоёв теста Фило
- Триста граммов творога
- Сто двадцать граммов сыра Фета
- Сто граммов плавленного сыра
- Одно яйцо
- Четыре стрелки зелёного лука
- Пучок укропа
- Шестьдесят граммов сливочного масла
- Растительное масло
- Соль
- Чёрный перец
Хачапури: как приготовить
- И так посмотрим. Ну из того количества теста, которое мы взяли, запросто получится шесть порций хачапури. Что нам для этого нужно? Во-первых мелко нарежем свежую зелень, а именно укроп и зелёный лучок.
- В миске взбиваем яйцо, предварительно добавив к нему щепотку соли. Смешав белок с желтком, добавляем в яичную массу творог. Перетираем вилочкой.
- Натираем всё в ту же миску сыр Фета. Добавляем также плавленный сыр.
- Вот теперь добавляем заранее подготовленную мелко нарезанную свежую зелень. Приправляем чёрным перцем. Ну и соль по вкусу. Хорошо перемешиваем.
- Растапливаем сливочное масло.
- Подготавливаем духовку. Выпекать будем как обычно при ста восьмидесяти градусах.
- А заодно подготовим противень, расстелив на нём пергаментную бумагу.
- Берём пластиковую резательную доску. На ней будем раскрывать тесто. Вообще, тесто Фило нужно хранить в морозильной камере, но перед использованием где-то за два часа нужно переложить тесто в холодильник.
- И так берём один слой, а остальные прямо сразу покрываем влажным полотенцем.
- В предварительно растопленное сливочное масло добавляем немного растительного. При помощи кисточки смазываем слой теста. Затем складываем слой пополам. Кладём на короткий край начинку. Длинные края складываем внутрь, чтобы начинка в духовке не вытекла. И заворачиваем тугим рулетиком. Сдавливаем с боков, чтобы образовалась гармошка. И кладём на противень, покрытый пергаментной бумагой.
- Точно также формируем остальные хачапурки. Отправляем в горячую духовку до образования румяной корочки.
Хачапури: готов
Как аппетитно похрустывают наши хачапури!
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