Хачапури: быстрого домашнего приготовления.

На перекус попробуйте вкуснейшие хачапури домашнего приготовления.

История возникновения плавленного сыра:

В чём у нас швейцарцы мастера? Ну конечно, ведь всему миру известны швейцарские часы и швейцарский шоколад. Но иногда люди забывают пополнить этот ряд швейцарским сыром. А напрасно. Вот к примеру любимый и столь удобный плавленный сыр придумали именно в Швейцарии. Разработали приготовление плавленого сырка двое учёных, которые работали над консервацией продуктов для военных. Они и изобркли такие соли, которые помогали долгое время сохранять сыр, превращая его в плавленный. Правда метод этот сразу же был запатентирован одной американской фирмой. И вот в годы Первой мировой фирма эта прокормила американские войска, находящиеся так недалеко от родины плавленого сыра.

Хачапури: ингредиенты

Шесть слоёв теста Фило

Триста граммов творога

Сто двадцать граммов сыра Фета

Сто граммов плавленного сыра

Одно яйцо

Четыре стрелки зелёного лука

Пучок укропа

Шестьдесят граммов сливочного масла

Растительное масло

Соль

Чёрный перец

Хачапури: как приготовить

И так посмотрим. Ну из того количества теста, которое мы взяли, запросто получится шесть порций хачапури. Что нам для этого нужно? Во-первых мелко нарежем свежую зелень, а именно укроп и зелёный лучок.

В миске взбиваем яйцо, предварительно добавив к нему щепотку соли. Смешав белок с желтком, добавляем в яичную массу творог. Перетираем вилочкой.

Натираем всё в ту же миску сыр Фета. Добавляем также плавленный сыр.

Вот теперь добавляем заранее подготовленную мелко нарезанную свежую зелень. Приправляем чёрным перцем. Ну и соль по вкусу. Хорошо перемешиваем.

Растапливаем сливочное масло.

Подготавливаем духовку. Выпекать будем как обычно при ста восьмидесяти градусах.

А заодно подготовим противень, расстелив на нём пергаментную бумагу.

Берём пластиковую резательную доску. На ней будем раскрывать тесто. Вообще, тесто Фило нужно хранить в морозильной камере, но перед использованием где-то за два часа нужно переложить тесто в холодильник.

И так берём один слой, а остальные прямо сразу покрываем влажным полотенцем.

В предварительно растопленное сливочное масло добавляем немного растительного. При помощи кисточки смазываем слой теста. Затем складываем слой пополам. Кладём на короткий край начинку. Длинные края складываем внутрь, чтобы начинка в духовке не вытекла. И заворачиваем тугим рулетиком. Сдавливаем с боков, чтобы образовалась гармошка. И кладём на противень, покрытый пергаментной бумагой.

Точно также формируем остальные хачапурки. Отправляем в горячую духовку до образования румяной корочки.

Хачапури: готов

Как аппетитно похрустывают наши хачапури!