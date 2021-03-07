Беру самое тонкое, дешевое сало и вот, что получается! Вкуснее ещё не пробовала

Запеченный рулет с фаршем из тонкого сала получается очень вкусным, мягким, сочным. Фарш берите по своему вкусу и заправляйте его специями, зеленью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало, 1 кг;

фарш, 250 г;

морковь, 1 шт;

чеснок, 4 зубчика;

приправа для шашлыка, 1 ч.л;

соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Сало промываем, шкурку тщательно чистим ножом. Просушиваем бумажными полотенцами.

Фарш заправляем солью и специями.

Морковь режем тонкой соломкой.

Зелень мелко рубим.

Сало режем на 2 части и каждую надрезаем крест-накрест, по всей поверхности.

Солим и перчим сало, используем специи по вкусу, натираем чесноком, пропущенным через пресс. Посыпаем зеленью.

Выкладываем на сало фарш и равномерно распределяем по всей поверхности.

Раскладываем соломку моркови, прижимаем и кладем один кусок сала на второй.

Плотно обвязываем нитью поучившийся кусок, упаковываем в пакет для запекания, хорошо заворачиваем и обматываем нитью.

Маринуем 1 час.

Укладываем в кастрюлю с водой, после закипания варим 2 часа, периодически переворачивая.

Вынимаем сало из кастрюли, ставим на него гнет и отправляем в холодное место на ночь.

Разворачиваем, убираем нить и режем ломтиками.