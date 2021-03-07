Беру самое тонкое, дешевое сало и вот, что получается! Вкуснее ещё не пробовала

Запеченный рулет с фаршем из тонкого сала получается очень вкусным, мягким, сочным. Фарш берите по своему вкусу и заправляйте его специями, зеленью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало, 1 кг;
- фарш, 250 г;
- морковь, 1 шт;
- чеснок, 4 зубчика;
- приправа для шашлыка, 1 ч.л;
- соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Сало промываем, шкурку тщательно чистим ножом. Просушиваем бумажными полотенцами.
Фарш заправляем солью и специями.
Морковь режем тонкой соломкой.
Зелень мелко рубим.
Сало режем на 2 части и каждую надрезаем крест-накрест, по всей поверхности.
Солим и перчим сало, используем специи по вкусу, натираем чесноком, пропущенным через пресс. Посыпаем зеленью.
Выкладываем на сало фарш и равномерно распределяем по всей поверхности.
Раскладываем соломку моркови, прижимаем и кладем один кусок сала на второй.
Плотно обвязываем нитью поучившийся кусок, упаковываем в пакет для запекания, хорошо заворачиваем и обматываем нитью.
Маринуем 1 час.
Укладываем в кастрюлю с водой, после закипания варим 2 часа, периодически переворачивая.
Вынимаем сало из кастрюли, ставим на него гнет и отправляем в холодное место на ночь.
Разворачиваем, убираем нить и режем ломтиками.
Очень вкусно такую закуску подавать с горчицей, прочими острыми соусами, разными гарнирами.
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