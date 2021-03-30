Капустники. Моя дочь их с котлетами перепутала

Капустники получаются сочными, нежными, мягкими и необычайно вкусными. Особенно вкусными они получаются из молодой капусты! Обязательно возьмите этот рецепт приготовления на заметку!

Капустники: ингредиенты

600 (шестьсот) гр — фарша 1 (одна) шт — яиц 500 (пятьсот) гр — капусты 2 (две) шт — лука черный молотый перец по вкусу 1 (одна) ч. ложка — соли

Рецепт приготовления: