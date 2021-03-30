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Капустники. Моя дочь их с котлетами перепутала

Капустники получаются сочными, нежными, мягкими и необычайно вкусными. Особенно вкусными они получаются из молодой капусты! Обязательно возьмите этот рецепт приготовления на заметку!

Капустники

Капустники: ингредиенты

  1. 600 (шестьсот) гр — фарша
  2. 1 (одна) шт — яиц
  3. 500 (пятьсот) гр — капусты
  4. 2 (две) шт — лука
  5. черный молотый перец по вкусу
  6. 1 (одна) ч. ложка — соли

Рецепт приготовления:

  • Капусту нарежьте тонкой соломкой, затем нарежьте поперек очень мелкими кусочками
  • Переложите капусту в посуду
  • После чего, в капусту выложите фарш. Я брала свинину — курицу, в него я добавила еще лука и чеснок, соль и перец. Разбейте к нашей массе яйцо. И тщательно все перемешайте, руками. Чтобы фарш стал однородной консистенции. Сформируйте из получившейся массы котлетки, удобного для вас размера, обваляйте капустники в муке и отправьте на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривайте с обеих сторон до золотистого приятного цвета. Или же, еще вариант, можете обвалять капустники в панировочных сухарях, уложить их в форму для запекания и отправить в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на полчаса. Подавать капустники горячими с любым гарниром! Готовьте с удовольствием и на здоровье!
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