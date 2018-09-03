Отличная замена колбасе, самый легкий и быстрый способ, вкусно...

Скатерть-Самобранка

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ИНГРЕДИЕНТЫ

 
  • Куриные окорочка — 2 шт.
  • Куриное филе — 150 гр.
  • Соль — 1/3 ч.л.
  • чеснок — 4 зуб
  • Перец — по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  1. Из окорочков удаляем косточки, как легко их удалить смотрите в моем видео ниже. Получившийся прямоугольник накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем молотком.
  2. От куриной грудки отрежем полоску мяса и кладем на отбитый окорочок. Перчим, солим, добавляем чеснок, равномерно распределим специи.
  3. Сворачиваем мясо в плотный рулет, заворачиваем его в фольгу, закрепляем нитками. Кладем рулеты в пароварку, и готовим 1 час.
  4. Убираем в холодильник охладится. Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже. Приятного аппетита!

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