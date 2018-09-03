Отличная замена колбасе, самый легкий и быстрый способ, вкусно...

Получается необыкновенно нежное мясо, с чудесным ароматом и обалденным вкусом.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Куриные окорочка — 2 шт.
- Куриное филе — 150 гр.
- Соль — 1/3 ч.л.
- чеснок — 4 зуб
- Перец — по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Из окорочков удаляем косточки, как легко их удалить смотрите в моем видео ниже. Получившийся прямоугольник накрываем пищевой пленкой и слегка отбиваем молотком.
- От куриной грудки отрежем полоску мяса и кладем на отбитый окорочок. Перчим, солим, добавляем чеснок, равномерно распределим специи.
- Сворачиваем мясо в плотный рулет, заворачиваем его в фольгу, закрепляем нитками. Кладем рулеты в пароварку, и готовим 1 час.
- Убираем в холодильник охладится. Подробности и детали приготовления Вы можете посмотреть в моем коротеньком видео ниже. Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии