Наваристый сырный суп с грибами. Отличный обед для приверженцев здорового питания

Наваристый сырный суп с грибами получается очень вкусным и сытным. Этот суп внесёт разнообразие в ваше повседневное меню и понравится вашим родным.
Наваристый сырный суп с грибами: ингредиенты
- Картофель — 3 шт. средние (три штуки)
- Плавленый сыр — 2 шт. — 180 гр. (две штуки)
- Шампиньоны — 200 гр. (двести грамм)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Сливочное масло — 3-4 ст. л (три-четыре столовые ложки)
- Вода — 1,8 л. (один литр восемьсот миллилитров)
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Поставьте воду в кастрюле на огонь, после закипания выложите туда нарезанный кубиками картофель. Плавленые сырки также нарежьте кубиками.
- Грибы нарежьте пластинками и прожарьте в сливочном масле на среднем огне.
- В масле также обжарьте измельчённый кубиками лук и натёртую на крупной тёрке морковь.
- Когда овощи будут готовы, отправьте их в кастрюлю к картофелю. Затем выложите сыр и продолжайте варить до тех пор, пока сыр полностью не расплавится а картошка не будет мягкой. В конце суп посолите и поперчите.
Наваристый сырный суп с грибами понравится всем в доме.
Готовьте на здоровье!
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