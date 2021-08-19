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Наваристый сырный суп с грибами. Отличный обед для приверженцев здорового питания

Наваристый сырный суп с грибами получается очень вкусным и сытным. Этот суп внесёт разнообразие в ваше повседневное меню и понравится вашим родным.

Наваристый сырный суп с грибами: ингредиенты

Наваристый сырный суп с грибами

  1. Картофель — 3 шт. средние (три штуки)
  2. Плавленый сыр — 2 шт. — 180 гр. (две штуки)
  3. Шампиньоны — 200 гр. (двести грамм)
  4. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  5. Лук — 1 шт. (одна штука)
  6. Сливочное масло — 3-4 ст. л (три-четыре столовые ложки)
  7. Вода — 1,8 л. (один литр восемьсот миллилитров)
  8. Соль, перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Поставьте воду в кастрюле на огонь, после закипания выложите туда нарезанный кубиками картофель. Плавленые сырки также нарежьте кубиками.
  • Грибы нарежьте пластинками и прожарьте в сливочном масле на среднем огне.
  • В масле также обжарьте измельчённый кубиками лук и натёртую на крупной тёрке морковь.
  • Когда овощи будут готовы, отправьте их в кастрюлю к картофелю. Затем выложите сыр и продолжайте варить до тех пор, пока сыр полностью не расплавится а картошка не будет мягкой. В конце суп посолите и поперчите.

Наваристый сырный суп с грибами понравится всем в доме.

Наваристый сырный суп с грибами. Отличный обед для приверженцев здорового питания 2

Готовьте на здоровье!

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