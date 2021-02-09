Что в холодильнике у простой пенсионерки из удмуртской деревни. Сфоткала незаметно в гостях

Родственники мужа живут в далекой удмуртской деревушке, куда итак добраться не просто, а когда грязь и слякоть, то вообще невозможно.

По соседству с ними, проживает старушка, родные которой, живут далеко и навещают ее редко. Вот мы, когда приехали к своим, навестили и ее, чтобы ей не было так одиноко. Прежде мы зашли в магазин, чтобы не идти к ней с пустыми руками – пенсия у старушки, сами понимаете, мизерная.

Когда пришли, то увидели скромную обстановку, нехитрый обед на плите – макароны по-флотски. А вот холодильник у бабушки, был очень современный, одна из последних моделей, вместительный. Этот подарок ей привезли внуки.

Когда бабушка открыла этот супер современный агрегат, то мы увидели, что в нем просто лежат овощи с ее огорода, консервация и все, никаких привычных продуктов там не было.

Наша небольшая помощь пришлась кстати, ведь кроме своего домашнего, в холодильнике ничего не было. Все, что у бабушки есть – это с ее огорода, с которым она в последнее время, не очень справляется, ведь силы уже не те, да и муж ее умер и помочь некому.

К сожалению, таких как эта бабушка, в каждой деревне масса: родные уезжают, не вспоминают, чужим они не нужны. Вот и приходится выживать, как получается.