Давно готовили закуску рыбные хвостики? Предлагаю свой отменный рецепт, вам понравится

Ингредиенты:

1 ст. риса

1 банка рыбных консервов

2 луковицы

конусы вафельные

2 яйца

растительное масло Приготовление: Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Рыбу вместе с маслом из консервы хорошенько разомните вилкой. Рис отварите до готовности. Рис, лук и рыбу смешайте, поперчите, посолите по вкусу. Нафаршируйте конусы начинкой. Яйца взбейте, обмокните хорошенько конусы в яйцо. Обжарьте на растительном масле, выложите на бумажное полотенце. Приятного аппетита!!!

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