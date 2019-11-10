Давно готовили закуску рыбные хвостики? Предлагаю свой отменный рецепт, вам понравится

Ингредиенты:
1 ст. риса
1 банка рыбных консервов
2 луковицы
конусы вафельные
2 яйца
растительное масло
Приготовление:
Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
Рыбу вместе с маслом из консервы хорошенько разомните вилкой. Рис отварите до готовности.
Рис, лук и рыбу смешайте, поперчите, посолите по вкусу.
Нафаршируйте конусы начинкой. Яйца взбейте, обмокните хорошенько конусы в яйцо.
Обжарьте на растительном масле, выложите на бумажное полотенце.
Приятного аппетита!!!
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