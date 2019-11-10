Скатерть-Самобранка

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Давно готовили закуску рыбные хвостики? Предлагаю свой отменный рецепт, вам понравится

Давно готовили закуску рыбные хвостики? Предлагаю свой отменный рецепт, вам понравится

Ингредиенты:
1 ст. риса
1 банка рыбных консервов
2 луковицы
конусы вафельные
2 яйца
растительное масло

Приготовление:

Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.

Рыбу вместе с маслом из консервы хорошенько разомните вилкой. Рис отварите до готовности.

Рис, лук и рыбу смешайте, поперчите, посолите по вкусу.

Давно готовили закуску рыбные хвостики? Предлагаю свой отменный рецепт, вам понравится

Нафаршируйте конусы начинкой. Яйца взбейте, обмокните хорошенько конусы в яйцо.

Давно готовили закуску рыбные хвостики? Предлагаю свой отменный рецепт, вам понравится

Обжарьте на растительном масле, выложите на бумажное полотенце.

Давно готовили закуску рыбные хвостики? Предлагаю свой отменный рецепт, вам понравится

Приятного аппетита!!!

Давно готовили закуску рыбные хвостики? Предлагаю свой отменный рецепт, вам понравится

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