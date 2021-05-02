Салат Тёщин язык. Вкуснейший салатик из баклажан на зиму

Салат Тёщин язык получается невероятно вкусным. Из этого количества ингредиентов получается шесть пол литровых банок.
Салат Тёщин язык: ингредиенты
- Баклажаны — 2,5 кг. (два с половиной килограмма)
- Красный болгарский перец — 5 шт. (пять штук)
- Острый перец — один стручок
- Масло растительное — 1 ст. (один стакан)
- Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
- Уксус 9% — 0,5 ст. (половина стакана)
- Чеснок — 100 гр. (сто грамм)
- Зелень — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Порежьте баклажаны кольцами, посолите и дайте постоять 3о минут.
- Обжарьте баклажаны, выложите в дуршлаг, чтобы лишнее масло стекло.
- Болгарский перец, чеснок, острый перец пропустите через мясорубку, смешайте с растительным маслом, уксусом и сахаром, добавьте зелень.
- Поставьте заправку на огонь и варить 20 минут, затем переложите в пол литровые банки слоями, переливая каждую заливкой. Стерилизуйте 15 минут.
Салат Тёщин язык очень вкусный и ароматный.
Готовьте на здоровье!
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