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Салат Тёщин язык. Вкуснейший салатик из баклажан на зиму

Салат Тёщин язык получается невероятно вкусным. Из этого количества ингредиентов получается шесть пол литровых банок.

Салат Тёщин язык: ингредиенты

Салат Тёщин язык

  1. Баклажаны — 2,5 кг. (два с половиной килограмма)
  2. Красный болгарский перец — 5 шт. (пять штук)
  3. Острый перец — один стручок
  4. Масло растительное — 1 ст. (один стакан)
  5. Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
  6. Уксус 9% — 0,5 ст. (половина стакана)
  7. Чеснок — 100 гр. (сто грамм)
  8. Зелень — по вкусу

Рецепт приготовления:

  • Порежьте баклажаны кольцами, посолите и дайте постоять 3о минут.
  • Обжарьте баклажаны, выложите в дуршлаг, чтобы лишнее масло стекло.
  • Болгарский перец, чеснок, острый перец пропустите через мясорубку, смешайте с растительным маслом, уксусом и сахаром, добавьте зелень.
  • Поставьте заправку на огонь и варить 20 минут, затем переложите в пол литровые банки слоями, переливая каждую заливкой. Стерилизуйте 15 минут.

Салат Тёщин язык очень вкусный и ароматный.

Салат Тёщин язык. Вкуснейший салатик из баклажан на зиму 2

Готовьте на здоровье!

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