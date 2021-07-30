Все просили добавку! Неожиданно вкусный салат из огурцов

У салата получается довольно интересный вкус: сочетание свежего огурца и сардины в масле, отварных яиц и зелени, придает оригинальности и пикантности. Салатик свежий, отлично подходит к разным закускам, не надоедает.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

огурцы, 4 шт;

сардина в масле, 1 банка;

горошек консервированный, 150 г;

яйца вареные, 4 шт;

лук зеленый, укроп;

соль и перец;

сметана или майонез.

Процесс приготовления

Яйца нарезаем небольшим кубиком, огурцы также.

Зелень и зеленый лук мелко режем.

Рыбу сцеживаем от масла и разминаем вилкой, смешиваем с майонезом или сметаной.

Соединяем все продукты и пробуем на соль, если необходимо – досолите и перчите.

Накрываем емкость с салатом крышкой и ставим в холодильник на 1 час для охлаждения.

Такой салатик можно также использовать в качестве начинки для закусочных корзинок, для закусочных тортов с блинами из печени или кабачков.

По вкусу можно еще добавить чеснок.