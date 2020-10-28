Гречневая каша на молоке: вкусная каша как из печки без особых хлопот

Гречневая каша на молоке. Готовить кашу будем в мультиварке! Она получается очень нежной, питательной и полезной.

Гречневая каша на молоке: ингредиенты

400 (четыреста) мл – молока 170 (сто семьдесят) гр – гречки 200 (двести) мл – воды 20 (двадцать) гр – сливочного масла Соль по вкусу

Гречневая каша на молоке: рецепт

Крупу промойте под проточной водой и переложите в чашу мультиварки

Установите режим «Жарка» или «Мультиповар» все зависит от модели вашей мультиварки. Установите 160 градусов. Обжарьте крупу минуты три

Залейте гречку молоком и водой. Перемешайте. Добавьте сахар и соль

После чего установите режим «Крупа» или «Каша» и установите время на двадцать пять минут

При подаче в кашу положите кусочек сливочного масла

Гречневая каша на молоке готова!

Пока варится такая вкусная и полезная каша, вы можете заняться своими домашними делами. Мультиварка – очень удобная вещь. Ее я называю помощницей по дому! И вправду, она очень выручает. Поставил кашу, и не нужно отвлекаться, мешать, бояться что подгорит, или молоко убежит. На здоровье.