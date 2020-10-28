Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Гречневая каша на молоке: вкусная каша как из печки без особых хлопот

Гречневая каша на молоке. Готовить кашу будем в мультиварке! Она получается очень нежной, питательной и полезной.

Гречневая каша на молоке: ингредиенты

Гречневая каша на молоке

  1. 400 (четыреста) мл – молока
  2. 170 (сто семьдесят) гр – гречки
  3. 200 (двести) мл – воды
  4. 20 (двадцать) гр – сливочного масла
  5. Соль по вкусу

Гречневая каша на молоке: рецепт

Гречневая каша на молоке

  • Крупу промойте под проточной водой и переложите в чашу мультиварки
  • Установите режим «Жарка» или «Мультиповар» все зависит от модели вашей мультиварки. Установите 160 градусов. Обжарьте крупу минуты три
  • Залейте гречку молоком и водой. Перемешайте. Добавьте сахар и соль
  • После чего установите режим «Крупа» или «Каша» и установите время на двадцать пять минут
  • При подаче в кашу положите кусочек сливочного масла

Гречневая каша на молоке готова!

Гречневая каша на молоке

Пока варится такая вкусная и полезная каша, вы можете заняться своими домашними делами. Мультиварка – очень удобная вещь. Ее я называю помощницей по дому! И вправду, она очень выручает. Поставил кашу, и не нужно отвлекаться, мешать, бояться что подгорит, или молоко убежит. На здоровье.

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх