Гречневая каша на молоке: вкусная каша как из печки без особых хлопот

Гречневая каша на молоке. Готовить кашу будем в мультиварке! Она получается очень нежной, питательной и полезной.
Гречневая каша на молоке: ингредиенты
- 400 (четыреста) мл – молока
- 170 (сто семьдесят) гр – гречки
- 200 (двести) мл – воды
- 20 (двадцать) гр – сливочного масла
- Соль по вкусу
Гречневая каша на молоке: рецепт
- Крупу промойте под проточной водой и переложите в чашу мультиварки
- Установите режим «Жарка» или «Мультиповар» все зависит от модели вашей мультиварки. Установите 160 градусов. Обжарьте крупу минуты три
- Залейте гречку молоком и водой. Перемешайте. Добавьте сахар и соль
- После чего установите режим «Крупа» или «Каша» и установите время на двадцать пять минут
- При подаче в кашу положите кусочек сливочного масла
Гречневая каша на молоке готова!
Пока варится такая вкусная и полезная каша, вы можете заняться своими домашними делами. Мультиварка – очень удобная вещь. Ее я называю помощницей по дому! И вправду, она очень выручает. Поставил кашу, и не нужно отвлекаться, мешать, бояться что подгорит, или молоко убежит. На здоровье.
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