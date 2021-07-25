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Пирог с курицей луком и сыром. Вкуснейшая закуска на скорую руку

Пирог с курицей луком и сыром готовится очень быстро и просто. Это универсальный, начинку для которого Вы можете использовать совсем другую.

Пирог с курицей луком и сыром: ингредиенты

Пирог с курицей луком и сыром

  1. Мука — 1 ст. (один стакан)
  2. Йогурт — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Лук зелёный- 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  4. Твёрдый сыр — 70 гр. (семьдесят грамм)
  5. Куриное филе — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  6. Яйца куриные — 3 шт. (три штуки)
  7. Чёрный молотый перец — по вкусу
  8. Соль — по вкусу
  9. Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)

Способ приготовления:

  • Предварительно отваренную курицу нарежьте кубиками либо разберите на волокна.
  • Зелёный лук промойте, просушите и нарежьте на кусочки.
  • Яйца разбейте в глубокую кастрюлю, хорошенько взбейте венчиком до появления воздушной пены.
  • Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем.
  • В тесто добавьте йогурт и перемешайте, должно получиться тесто, по консистенции похожее на сметану.
  • В тесто добавьте кусочки курицы и нарезанный лук, перемешайте при помощи лопатки.
  • Противень застелите бумагой для выпекания и смажьте маслом.
  • Вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов.
  • Когда пирог начнёт подрумяниваться, достаньте его из духовки и посыпьте его сверху тёртым сыром.
    Обратно поставьте пирог в духовку и выпекайте до готовности.

Пирог с курицей луком и сыром — отличная закуска на скорую руку.

Пирог с курицей луком и сыром. Вкуснейшая закуска на скорую руку 2

Готовьте на здоровье!

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