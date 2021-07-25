Пирог с курицей луком и сыром. Вкуснейшая закуска на скорую руку

Пирог с курицей луком и сыром готовится очень быстро и просто. Это универсальный, начинку для которого Вы можете использовать совсем другую.

Пирог с курицей луком и сыром: ингредиенты

Мука — 1 ст. (один стакан) Йогурт — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Лук зелёный- 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Твёрдый сыр — 70 гр. (семьдесят грамм) Куриное филе — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Яйца куриные — 3 шт. (три штуки) Чёрный молотый перец — по вкусу Соль — по вкусу Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)

Способ приготовления:

Предварительно отваренную курицу нарежьте кубиками либо разберите на волокна.

Зелёный лук промойте, просушите и нарежьте на кусочки.

Яйца разбейте в глубокую кастрюлю, хорошенько взбейте венчиком до появления воздушной пены.

Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем.

В тесто добавьте йогурт и перемешайте, должно получиться тесто, по консистенции похожее на сметану.

В тесто добавьте кусочки курицы и нарезанный лук, перемешайте при помощи лопатки.

Противень застелите бумагой для выпекания и смажьте маслом.

Вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов.

Когда пирог начнёт подрумяниваться, достаньте его из духовки и посыпьте его сверху тёртым сыром. Обратно поставьте пирог в духовку и выпекайте до готовности.

Пирог с курицей луком и сыром — отличная закуска на скорую руку.

Готовьте на здоровье!