Пирог с курицей луком и сыром. Вкуснейшая закуска на скорую руку

Пирог с курицей луком и сыром готовится очень быстро и просто. Это универсальный, начинку для которого Вы можете использовать совсем другую.
Пирог с курицей луком и сыром: ингредиенты
- Мука — 1 ст. (один стакан)
- Йогурт — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Лук зелёный- 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Твёрдый сыр — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Куриное филе — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца куриные — 3 шт. (три штуки)
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
Способ приготовления:
- Предварительно отваренную курицу нарежьте кубиками либо разберите на волокна.
- Зелёный лук промойте, просушите и нарежьте на кусочки.
- Яйца разбейте в глубокую кастрюлю, хорошенько взбейте венчиком до появления воздушной пены.
- Всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем.
- В тесто добавьте йогурт и перемешайте, должно получиться тесто, по консистенции похожее на сметану.
- В тесто добавьте кусочки курицы и нарезанный лук, перемешайте при помощи лопатки.
- Противень застелите бумагой для выпекания и смажьте маслом.
- Вылейте тесто в форму и выпекайте 40 минут при температуре 180 градусов.
- Когда пирог начнёт подрумяниваться, достаньте его из духовки и посыпьте его сверху тёртым сыром. Обратно поставьте пирог в духовку и выпекайте до готовности.
Пирог с курицей луком и сыром — отличная закуска на скорую руку.
Готовьте на здоровье!
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