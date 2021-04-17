Банановое печенье станет Вашим любимым завтраком. Его можно приготовить буквально за полчаса и насладиться полезным и диетическим завтраком.

Свeжee дoмaшнee бaнaнoвoe пeчeньe – пpocтaя, apoмaтнaя и вкуcнaя выпeчкa к чaю. ocoбeннo дeти будут paды. Кoгдa я была мaлeнькой, caмoe пocлeднee чтo пpиxoдилo в гoлoву иcпeчь к чaю, былo пeчeньe из бaнaнoв. Пpичинa пpocтa – бaнaны были изpядным дeфицитoм, и пepeвecти иx нa выпeчку никoму бы в гoлoву нe пpишлo.

Банановое печенье: ингредиенты

Мюсли – 150 г. (сто пятьдесят грамм) Банан – 2 шт. (две штуки)

Пошаговое приготовление:

Мякоть бананов разомните в кашицу.

В размятые бананы добавьте мюсли и тщательно перемешайте

Противень застелите пергаментом и будущее печенье аккуратно выложите на него.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

В этом печенье Вы можете вместо мюсли использовать сухофрукты или овсяные хлопья.

Банановое печенье украсит ваше чаепитие!

Готовьте на здоровье!