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Банановое печенье. Идеальный завтрак всего из двух ингредиентов

Банановое печенье станет Вашим любимым завтраком. Его можно приготовить буквально за полчаса и насладиться полезным и диетическим завтраком.

Свeжee дoмaшнee бaнaнoвoe пeчeньe – пpocтaя, apoмaтнaя и вкуcнaя выпeчкa к чaю. ocoбeннo дeти будут paды. Кoгдa я была мaлeнькой, caмoe пocлeднee чтo пpиxoдилo в гoлoву иcпeчь к чaю, былo пeчeньe из бaнaнoв. Пpичинa пpocтa – бaнaны были изpядным дeфицитoм, и пepeвecти иx нa выпeчку никoму бы в гoлoву нe пpишлo.

Банановое печенье: ингредиенты

Банановое печенье

  1. Мюсли – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  2. Банан – 2 шт. (две штуки)

Пошаговое приготовление:

Банановое печенье

  • Мякоть бананов разомните в кашицу.
  • В размятые бананы добавьте мюсли и тщательно перемешайте
  • Противень застелите пергаментом и будущее печенье аккуратно выложите на него.
  • Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут.

В этом  печенье Вы можете вместо мюсли использовать сухофрукты или овсяные хлопья.

Банановое печенье украсит ваше чаепитие!

Банановое печенье. Идеальный завтрак всего из двух ингредиентов 2

Готовьте на здоровье!

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