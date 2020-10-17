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Мармелад из сливы: чудо-рецепт витаминного полезного десерта

Мармелад из сливы – полезный, натуральный десерт! Что может быть вкуснее домашнего мармелада? Для детей такая сладость – самое то!

Мармелад из сливы: ингредиенты

Мармелад из сливы

  1. 320 (триста двадцать) мл – воды
  2. 1 (один) кг – сливы
  3. 470 (четыреста семьдесят) гр – сахара
  4. 10 (десять) гр – агар-агара
  5. 5 гр – лимонной кислоты

Мармелад из сливы: рецепт

Мармелад из сливы

  • Сливы очистите от косточек. Выложите в кастрюлю и залейте водой. Варить примерно тридцать минут
  • Протрите сливы через сито. Получится пюре сливовое
  • Пюре переложите в кастрюлю. Засыпьте сахаром. Положите лимонную кислоту. Перемешайте и варите на слабом огне полчаса
  • В другую посуду выложите агар-агар, залейте водой и оставьте на 15 минут. Масса должна набухнуть
  • Разбухший агар-агар потихоньку влейте в горячее сливовое пюре. Постоянно помешивайте. И варите минуты три

Мармелад из сливы

  • Форму для выпечки застелите бумагой и влейте в нее сливовое пюре. Оставьте до полного его остывания. Потом положите в холодильник на два часа
  • Мармелад нарежьте кусочками. Обваляйте сахаром и угощайтесь!

Мармелад из сливы готов: Видео

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